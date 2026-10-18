Teichtmeister seit Monaten auf freiem Fuß

Kurz vor dem Gunkl-Prozess fragen sich viele: Wo steckt eigentlich der gefallene Burgtheater-Star Florian Teichtmeister?

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Viele Experten sind sich einig: Günther Paal alias Star-Kabarettist Gunkl wird wohl nach seinem Missbrauchs-Prozess diesen Donnerstag in Wien als freier Mann wieder aus dem Gericht hinaus spazieren - so wie damals Schauspieler Florian Teichtmeister.

Der Ex-Burgtheater-Star wurde 2023 wegen Besitz von Kinderpornografie, die er auch noch nachträglich bearbeitet hatte, zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe und einer Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrums verurteilt - in diese musste er aber nicht einziehen, sondern wurde mit strengen Auflagen wie etwa Drogen-Verzicht entlassen.

Am Oktoberfest 2025 mit Koks erwischt

Florian Teichtmeister tauchte nur kurz ab - wurde später auf einem Flug nach Mallorca mit Freunden und im Schwarzen Kamel beim fröhlichen Zusammensein gesichtet. Ende September 2025 dann der Eklat: Am Münchner Oktoberfest wurde er beim Kokain-Konsum - ein damaliger Auslöser für seine pädophilen Handlungen - gesichtet.

In der JA Wien-Mittersteig saß Teichtmeister bis Jänner ein © ÖSTERREICH/ Pauty

Gegen Teichtmeister wurde daraufhin am 1. Oktober eine Festnahmeanordnung erlassen und er wurde in weiterer Folge in die forensisch-therapeutische Anstalt der Justizanstalt Wien-Mittersteig eingewiesen.

Teichtmeister mit Anwalt Rudi Mayer. © oe24

Strenge Auflagen für Teichtmeister

Diese durfte er Ende Jänner diesen Jahres wieder verlassen, wie die Sprecherin des Landesgerichts Wien, Christina Salzborn, bestätigte. Ein psychiatrisches Gutachten beschied Teichtmeister, dass er seine Sucht wieder im Griff habe.

Allerdings muss er sich wieder an strenge Auflagen halten: Besuch einer Psychotherapie, psychiatrische Behandlung sowie eine Suchttherapie sind für ihn weiterhin verpflichtend - auch eine Alkohol- und Drogenabstinenz. Sprich: Er muss immer wieder nachweisen, dass er "clean" ist.