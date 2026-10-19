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Lenkerin im Spital

Tödlicher Crash bei Kreuzung: Pensionist tot

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© FF Brunn an der Wild.
Zwei Autos prallten in Brunn an der Wild zusammen.
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Schrecklicher Verkehrsunfall im Bezirk Horn: In Brunn an der Wild kam am Montag ein 87-Jähriger bei einer Kollision ums Leben. Der Pensionist war mit seinem Pkw an einer Kreuzung mit dem Auto 50-Jährigen zusammengestoßen.

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Jede Hilfe kam zu spät

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen hatte der betagte Mann keine Überlebenschance. Er erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass er noch direkt an der Unfallstelle starb. Die Autofahrerin kam mit leichteren Verletzungen davon. Sie wurde zur weiteren Versorgung ins Landesklinikum Horn gebracht. Die Polizei Niederösterreich bestätigte den tödlichen Unfall in einer Aussendung.

Der Zusammenstoß endete für den einheimischen Pensionisten tödlich, während die Lenkerin (50) medizinisch behandelt werden musste. Die Ermittlungen in dem Fall laufen.

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