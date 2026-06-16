Champions-League-Startet
Toppmöller übernimmt Klub von ÖFB-Star
Österreichs Teamverteidiger Samson Baidoo hat beim RC Lens mit dem früheren Frankfurt-Coach Dino Toppmöller einen neuen Trainer bekommen. Frankreichs Vizemeister verpflichtete den Deutschen am Dienstag als Ersatz für den zu Crystal Palace abgewanderten Pierre Sage.
Toppmöller war im Jänner bei der Eintracht nach einer schwachen Hinrunde entlassen worden. Lens spielt nächste Saison in der Champions League. Baidoo verpasste die WM auch aufgrund anhaltender Oberschenkelprobleme.
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