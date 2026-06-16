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Champions-League-Startet

Toppmöller übernimmt Klub von ÖFB-Star

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Dino Toppmöller heuert beim Champions-League-Verein an.
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Österreichs Teamverteidiger Samson Baidoo hat beim RC Lens mit dem früheren Frankfurt-Coach Dino Toppmöller einen neuen Trainer bekommen. Frankreichs Vizemeister verpflichtete den Deutschen am Dienstag als Ersatz für den zu Crystal Palace abgewanderten Pierre Sage.

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Toppmöller war im Jänner bei der Eintracht nach einer schwachen Hinrunde entlassen worden. Lens spielt nächste Saison in der Champions League. Baidoo verpasste die WM auch aufgrund anhaltender Oberschenkelprobleme.

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