Trump-Aussage über 10-Jährigen löst Empörung aus

In den USA rettete ein 16-jähriger Rettungsschwimmer einen zehnjährigen Buben aus den Fluten des Pazifiks. Für die Heldentat wurde er im Weißen Haus geehrt. Dort sorgte US-Präsident Donald Trump mit einer Aussage erneut für Aufregung.

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Am 17. August sollte im Weißen Haus eigentlich ein junger Held gefeiert werden. Der 16-jährige Rettungsschwimmer Ryder W. rettete dem 10-jährigen Nathanial R. das Leben. Der Junge wurde während eines Badeausflugs an der Küste Kaliforniens von mehreren Wellen erfasst und umgerissen.

Ryder kam zur Hilfe. Er schwamm zum Jungen, hielt ihn fest und schwamm mit ihm zusammen Richtung Strand. Mehrmals werden die beiden von den Wellen unter Wasser gezogen. Am Ende half ein weiterer Rettungsschwimmer aus und die beiden erreichten schließlich das Ufer.

Trump würdigte Heldentat

Daraufhin wurde Ryder von US-Präsident Donald Trump (80) höchstpersönlich ins Weiße Haus eingeladen. Trump wollte den Mut dieses "echten Helden" ehren. Jedoch wurde die Heldentat selbst während des Treffens zur Nebensache. Laut dem Magazin "People" sorgte eine Aussage des US-Präsidenten für viel Aufregung.

Beim Treffen war auch der zehnjährige Nathanial dabei. Trump spricht ihn direkt an: "Ich weiß nicht, ob ich es tun würde. Ich würde es wahrscheinlich nicht tun." Und fügte mit einem Lachen hinzu: "Du hast Glück, dass ich an diesem Tag nicht im Dienst war."

Internet empört über Trump-Spruch

In den sozialen Medien sorgte Trumps Aussage für viel Wirbel. Eine Nutzerin auf X kommentierte: "Natürlich würde er nicht helfen. Der Bub ist ja kein Milliardär oder Millionär, also hätte er nichts davon." Ein weiterer schrieb: "Selbstverständlich würde er das nicht tun. Er hat immer nur an sich selbst gedacht."

Andere sahen die Aussagen von Trump als weniger schlimm an und stufen es als einen harmlosen Witz ein. Ein User meinte: "Es ist traurig, dass so eine unglaubliche Rettungstat in etwas Negatives verdreht wird. Erbärmlich."