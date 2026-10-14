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Nach Geld-Rot-Eklat

»Über-blöd!«: Kompany knöpft sich Olise vor

SR
von
Sichtlich sauer auf Olise! Vincent Kompany versucht noch, beim Schiedsrichter zu intervenieren und den Platzverweis seines Stars abzuwenden.
© Getty Images
Bayern-Wahnsinn in Stavanger! Erst die irre Aufholjagd, dann der bittere K.o. in letzter Sekunde. Beim 3:3 gegen Viking Stavanger wird Michael Olise zum tragischen Hauptdarsteller. Sein Platzverweis bringt Vincent Kompany auf die Palme. 
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Was für ein Abend, was für ein Aussetzer! Bayern lag gegen Außenseiter Viking Stavanger bereits 0:2 zurück, kämpfte sich durch Harry Kane (54., Elfmeter/60.) und Luis Díaz (71.) zurück und drehte die Partie auf 3:2. Der Sieg schien zum Greifen nah – bis Michael Olise die Nerven verlor.

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Nach einem Foul hatte der Franzose bereits Gelb gesehen. Doch wenig später ließ er sich von Stavanger-Kapitän Zlatko Tripić provozieren und warf ihm den Ball ins Gesicht. Schiedsrichter Georgi Kabakov fackelte nicht lange und zeigte Olise in der 74. Minute Gelb-Rot. Ein folgenschwerer Blackout! In Überzahl nutzte Stavanger die Chance und schockte die Münchner in der 90. Minute durch Herman Haugen mit dem 3:3. Für Bayern wurde aus der Aufholjagd ein bitteres Ende.

Kompany mit knallharter Ansage

Nach dem Abpfiff war der Ärger bei Vincent Kompany deutlich zu spüren. Bei "Prime Video" fand der Bayern-Trainer unmissverständliche Worte für Olises Aussetzer: "Und die Rote Karte ist über-blöd natürlich, das haben wir auch angesprochen und da sind wir deutlich."

Doch damit nicht genug. Kompany verriet auch, was er seinem Spieler direkt gesagt hatte: "Ich hab’ Michael auch gesagt, der Zehner war schlauer als du." Eine Ansage, die sitzt! Auch Schiri-Experte Patrick Ittrich ließ keinen Zweifel an der Entscheidung: "Das ist klassisch Rot, da gibt es auch nichts zu diskutieren."

Olise fehlt gegen Arsenal

Die Folgen für Olise sind bitter: Wegen seiner Sperre verpasst er den nächsten Champions-League-Kracher gegen Arsenal. Ausgerechnet in einem solchen Topspiel fehlt Bayern damit ein wichtiger Offensivspieler. Nach seinem Ausraster steht Olise nun in der Pflicht, aus diesem teuren Fehler die richtigen Lehren zu ziehen.

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