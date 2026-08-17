Urne an italienischem Strand gefunden

Eine Urlauberin hat auf einem Spaziergang eine Urne aus Deutschland am Strand entdeckt.

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Eine Urlauberin hat an der italienischen Adriaküste eine Urne mit der Asche eines Menschen entdeckt. Die Frau fand am Sonntag die sterblichen Überreste beim Spaziergang am Strand der Gemeinde Marina di Chieuti im Sand.

In der Urne befanden sich die Reste eines 80 Jahre alten Italieners, der scheinbar längere Zeit in Deutschland gelebt hatte und dort auch eingeäschert wurde. Die Behörden haben auf der Urne einen Hinweis auf ein Krematorium in Deutschland.

Polizei ermittelt

Die Frau fand die Urne abseits der viel besuchten Strände. Sie meldete den Fund in der nächstgelegenen Strandbar 400 Meter entfernt. Der Bürgermeister Diego Iacono erklärte der italienischen Nachrichtenagentur "Ansa": "Der Betreiber der Strandbar hat mich sofort kontaktiert, und ich meinerseits habe die Carabinieri alarmiert." Die Polizei beschlagnahmte die Urne.

Nun laufen die Ermittlungen, wie die Urne an den Strand landete. Die genauere Herkunft wollte der Bürgermeister nicht nennen. Die Ermittler können sich zwei Szenarien vorstellen. Entweder ist die Urne einer Seebestattung in der Adria ausgesetzt und von der Strömung an Land getrieben worden oder sie wurde absichtlich am Strand zurückgelassen, was illegal ist. Laut Iacono wird der Fall wie ein Leichenfund am Strand behandelt.