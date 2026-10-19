Verletzung bei Comeback: So lange fehlt Szoboszlai

Dominik Szoboszlai musste bei seinem Comeback nach Verletzung nach nur 30 Minuten vom Platz.

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Der Ex-Salzburger kam angeschlagen von der ungarischen Nationalmannschaft zurück nach Liverpool und verpasste zwei Partien, gegen den LASK (6:3) und Manchester City (0:3).

Gegen Brentford stand einer der LFC-Vizekapitäne für 32 Minuten am Platz, ehe seine alte Verletzung wieder aufflammte.

Vor dem Duell gegen Villarreal in der Champions League am Dienstag (21 Uhr/live Sky & im OE24-Live-Ticker) sprach Trainer Andoni Iraola über die Dauer von Szoboszlai und auch Jeremie Frimpong.

Iraola: "Müssen geduldiger sein"

Der Niederländer kam in der Halbzeit und musste nach nur sechs Minuten wieder ausgewechselt werden. "Frimpong hat eine Muskelverletzung. Vor der Länderspielpause (im November, Anm.) wird es schwierig."

Und Szoboszlai? "Es ist keine neue Verletzung. Er hat die Verletzung nicht verschlechtert, aber wir müssen wohl etwas geduldiger sein, bis er sich erholt. Aber es ist nichts, wo wir eine lange Zeit warten müssen", erklärte der Baske.