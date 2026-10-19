oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Trainer klärt auf

Verletzung bei Comeback: So lange fehlt Szoboszlai

SR
von
RECORD DATE NOT STATED Football - FA Premier League - Brentford FC v Liverpool FC LONDON, ENGLAND - Saturday, October 17, 2026: Liverpool s Dominik Szoboszlai receives treatment during the FA Premier League match between Brentford FC and Liverpool FC at the Brentford Community Stadium. Photo by David Rawcliffe/Propaganda LONDON Brentford Community Stadium GREATER LONDON ENGLAND PUBLICATIONxNOTxINxUK Copyright: xDavidxRawcliffex 2026-10-17-Brentford_v_Liverpool-098
© IMAGO/Propaganda Photo
Dominik Szoboszlai musste bei seinem Comeback nach Verletzung nach nur 30 Minuten vom Platz.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Ex-Salzburger kam angeschlagen von der ungarischen Nationalmannschaft zurück nach Liverpool und verpasste zwei Partien, gegen den LASK (6:3) und Manchester City (0:3).

Auch interessant

Rassismus-Vorwürfe! Demirbay bricht sein Schweigen über DFB-Ende

England-Legende schockt: Kein Punktabzug für City?

Wrestling-Legende begeisterte Fans im Wiener Prater

Gegen Brentford stand einer der LFC-Vizekapitäne für 32 Minuten am Platz, ehe seine alte Verletzung wieder aufflammte.

Vor dem Duell gegen Villarreal in der Champions League am Dienstag (21 Uhr/live Sky & im OE24-Live-Ticker) sprach Trainer Andoni Iraola über die Dauer von Szoboszlai und auch Jeremie Frimpong.

Iraola: "Müssen geduldiger sein"

Der Niederländer kam in der Halbzeit und musste nach nur sechs Minuten wieder ausgewechselt werden. "Frimpong hat eine Muskelverletzung. Vor der Länderspielpause (im November, Anm.) wird es schwierig."

Und Szoboszlai? "Es ist keine neue Verletzung. Er hat die Verletzung nicht verschlechtert, aber wir müssen wohl etwas geduldiger sein, bis er sich erholt. Aber es ist nichts, wo wir eine lange Zeit warten müssen", erklärte der Baske.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Bale ist echter Teamplayer"

Verletzung bei Comeback: So lange fehlt Szoboszlai

Laut Bericht: Manchester City wird absteigen!

England-Legende schockt: Kein Punktabzug für City?

Ballon-d’Or-Showdown: Yamal jagt Dembélés Krone

Trend-Skiregion Schladming

Ukraine verschifft Millionen Tonnen Getreide über die Donau

Sobotka beklagt "Vernichtungsfeldzug gegen die ÖVP"

Rassismus-Vorwürfe! Demirbay bricht sein Schweigen über DFB-Ende

Brand in Shoppingcenter: Tote befürchtet