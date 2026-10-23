Vonn-Schock: Ski-Queen muss erneut unters Messer

Während in Sölden die neue Ski-Saison beginnt, kämpft Lindsey Vonn fernab der Rennpiste um ihre Rückkehr. Die US-Amerikanerin schuftet nach ihrem Horror-Sturz im Februar unermüdlich im Kraftraum. Doch der Weg zurück ist steinig: Schon in zweieinhalb Wochen steht die nächste Operation an.

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Wie hart die 42-Jährige für ihr Comeback arbeitet, zeigen Videos, die sie in den sozialen Medien veröffentlichte. Darauf ist zu sehen, wie Vonn in die Hocke geht und vorsichtige Sprünge absolviert. Ihr Ziel: möglichst viel Kraft aufbauen, um nach dem Eingriff nicht zu viel Muskelmasse zu verlieren. Jeder Trainingsfortschritt zählt – denn bis zur Rückkehr auf die Ski ist es noch ein weiter Weg.

Schwerer Bruch, mehrere OPs – Vonn gibt nicht auf

Bei den Olympischen Winterspielen in Norditalien war die einstige Speed-Queen im Februar schwer gestürzt. Die Folgen waren dramatisch: Ein komplexer Bruch des linken Schienbeins machte mehrere Operationen notwendig. Nun wartet der nächste Eingriff, während Vonn mit eisernem Willen an ihrer Fitness arbeitet.

Ans Aufgeben denkt die viermalige Gesamtweltcupsiegerin offenbar nicht. Sie hat bereits angekündigt, unbedingt wieder Ski fahren zu wollen. Ob sie auch in den Weltcup zurückkehrt, ist allerdings offen. Frühestens in der Saison 2027/2028 könnte es so weit sein, erklärte sie im April.

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Saisonstart ohne Ski-Königin

Zwar wird Vonn im US-Kader für die neue Saison geführt, ein Start in diesem Winter gilt jedoch als nahezu ausgeschlossen. Während die Konkurrenz in Sölden um die ersten Weltcup-Punkte kämpft, konzentriert sich die Amerikanerin ganz auf ihre Genesung.

Der Traum vom Comeback lebt – doch bevor Vonn wieder an Rennen denken kann, muss sie die nächste große Hürde überwinden. Die bevorstehende Operation könnte ein weiterer entscheidender Schritt auf ihrem langen Weg zurück sein.