oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Liverpool in Weiß

Warum spielt der LASK gegen die "Reds" in Rot?

SR
von
Zwei Fußballspieler kämpfen im Champions-League-Spiel um den Ball, Zuschauer im Hintergrund.
© GEPA pictures
In der Champions League gibt es für Österreichs Fußball-Fans einen spannenden Anblick: Der LASK spielt gegen die "Reds" in Rot, nicht in Schwarz und Weiß.
OE24 auf Google bevorzugen

Denn das sind eigentlich die Heim-Farben der Linzer und immerhin spielen sie auf der Gugl. Obendrein spielen sie zudem in den eigentlichen Farben des Gegners, in Rot.

Die Erklärung ist aber einfach, denn der LASK hat für diese Champions-League-Saison ein eigenes Spezialtrikot entworfen. In Rot mit Gold verfeinert.

Auch interessant

LASK ohne Kalajdzic und Horvath: Warum?

Schöpf startet! Kühbauers Elf für Liverpool-Duell

Sportler des Jahres: Gall Topfavorit

Daher müssen die "Reds" von ihrer Farbe abweichen, wie es der Zufall so will, ist das diesjährige Auswärtstrikot in einem milchigen Weiß gehalten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Königsklasse als Goldgrube: LASK winkt der Millionen-Hammer

LASK ohne Kalajdzic und Horvath: Warum?

»Über-blöd!«: Kompany knöpft sich Olise vor

Rose im Euro-Hit gegen Sturm brutal unter Druck

Warum spielt der LASK gegen die "Reds" in Rot?

Brisantes Wiedersehen mit Ex-Bullen Pavlovic

Schöpf startet! Kühbauers Elf für Liverpool-Duell

City vs. PSG: Guardiola-Rückkehr sorgt für Aufsehen

Herzog-Klartext: "Mir war das zu viel"

Nach CL-Blamage schrillen bei Bayern die Alarmglocken