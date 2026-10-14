Liverpool in Weiß
Warum spielt der LASK gegen die "Reds" in Rot?
Denn das sind eigentlich die Heim-Farben der Linzer und immerhin spielen sie auf der Gugl. Obendrein spielen sie zudem in den eigentlichen Farben des Gegners, in Rot.
Die Erklärung ist aber einfach, denn der LASK hat für diese Champions-League-Saison ein eigenes Spezialtrikot entworfen. In Rot mit Gold verfeinert.
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Daher müssen die "Reds" von ihrer Farbe abweichen, wie es der Zufall so will, ist das diesjährige Auswärtstrikot in einem milchigen Weiß gehalten.
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