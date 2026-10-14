Warum spielt der LASK gegen die "Reds" in Rot?

In der Champions League gibt es für Österreichs Fußball-Fans einen spannenden Anblick: Der LASK spielt gegen die "Reds" in Rot, nicht in Schwarz und Weiß.

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Denn das sind eigentlich die Heim-Farben der Linzer und immerhin spielen sie auf der Gugl. Obendrein spielen sie zudem in den eigentlichen Farben des Gegners, in Rot.

Die Erklärung ist aber einfach, denn der LASK hat für diese Champions-League-Saison ein eigenes Spezialtrikot entworfen. In Rot mit Gold verfeinert.

Daher müssen die "Reds" von ihrer Farbe abweichen, wie es der Zufall so will, ist das diesjährige Auswärtstrikot in einem milchigen Weiß gehalten.