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Wer Kurz an der Spitze der ÖVP sehen will

Isabelle Daniel
von
© APA/HANS KLAUS TECHT
Insider: Ex-Kanzler führe auffallend viele Talks mit Mitstreitern
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Pläne. Die einen sind überzeugt, dass Sebastian Kurz "eine eigene Liste" plane. Die anderen sehen eher Bemühungen, den Ex-ÖVP-Kanzler wieder an der Spitze der ÖVP zu sehen. Und eine kleine Gruppe an Kennern des einstigen Ober-Türkisen glauben eher, dass der 40-Jährige derzeit mehr mit einem Polit-Comeback kokettiere, als dass er es ernst meine.

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Wie auch immer.

Fakt ist jedenfalls, dass Kurz derzeit auffallend präsent bei sämtlichen Events sei. Egal, ob es um ein karitatives Dinner für Kindergesundheit oder das Erste Tennis Open ist – der einstige Regierungschef hat einen Tisch oder eine Loge mit Gästen.

Zudem würde er derzeit auch wieder verstärkt Kontakt zu politischen Mitstreitern pflegen. Dass der ehemalige ÖVP-Mandatar Martin Engelberg sich ein Comeback von seinem politischen Vorbild wünscht, ist ein offenes Geheimnis.

Dieser hofft daher auch auf Neuwahlen und darauf, dass sich die ÖVP da verzweifelt an Kurz wenden und diesem den Parteivorsitz übergeben müsste.

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Zöchling wäre gerne Minister von Kurz

Aber: Auch Stephan Zöchling – seines Zeichens umtriebiger Industrieller mit Polit-Ambitionen – plant laut Insidern keine eigene Liste, sondern wünsche sich ebenfalls ein Comeback von Kurz an der ÖVP-Spitze. Unter diesem würde er dann offenbar gerne Finanzund Wirtschaftsminister in einem werden.

Ein Mann mit Brille und grauem Anzug sitzt vor einem Stadtpanorama im Fernsehstudio.
Stephan Zöchling. © oe24.TV

Kurz dürfte Zöchling regelmäßig treffen und dessen Kritik an der Regierung inoffiziell angeblich teilen.

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