SPÖ erteilt Babler "Social-Media-Verbot"

Auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der SPÖ ist Noch-Parteichef Andreas Babler bereits Geschichte.

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Als Medienminister wollte Noch-SPÖ-Chef Andreas Babler ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige umsetzen. Während er bei seinem Vorhaben aber von der EU zuletzt ausgebremst wurde, ist es ihm zumindest bei sich selbst und seiner Partei bereits gelungen. Denn der scheidende Vorsitzende - er übergibt Anfang 2027 an Eva-Maria Holzleitner und Philip Kucher, das Vizekanzleramt übernimmt Markus Marterbauer - kommt auf den Social-Media-Kanälen der SPÖ nicht mehr vor. Er hat de facto ein Verbot auferlegt bekommen.

45 Beiträge, kein einziger mit Babler

Das letzte Babler-Posting auf dem Instagram-Kanal der Roten gab es an dem Tag, an dem der Abschied auf Raten besiegelt wurde. Seither gab es 45 Beiträge, davon mit Babler: 0.

Letzter SPÖ-Beitrag mit Babler:

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Kein "Kein BlaBla mit Babler" mehr

Nur auf dem Instagram-Kanal von Babler selbst gibt es noch regelmäßig Posts über den baldigen Ex-Parteichef. Dort aber auch nicht mehr so offensiv wie früher. Sein durchwachsenes Format "Kein BlaBla mit Babler" gab es etwa bereits länger nicht mehr.

Auch um Seltenheim wird es ruhig

Übrigens: Auch um das Instagram-Profil von Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim ist es ruhig geworden. Auf dem Kanal werden kaum noch Beiträge geteilt. Wie von oe24 berichtet, soll ja auch Seltenheim seine Funktion niederlegen.