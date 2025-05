Apple-Manager: „In 10 Jahren braucht man kein iPhone mehr!“

Das iPhone – bald ein Auslaufmodell? Ein Top-Manager von Apple sorgt mit einer gewagten Prognose für Aufsehen. Er hofft auf die KI und völlig neuartige Geräte.

„In 10 Jahren könnte niemand mehr ein iPhone brauchen“, sagt Eddy Cue, einer der mächtigsten Köpfe des Tech-Riesen Apple.

„Wir töten unseren Goldesel – wie beim iPod“

Der für das Dienstleistungsgeschäft zuständige Apple-Manager Cue vergleicht die mögliche Zukunft des iPhones mit dem iPod, den Apple 2017 einstellte:

„Den iPod abzuschaffen war das Beste, was wir je gemacht haben“, so Cue.

„Manchmal muss man seinen Goldesel schlachten, um weiter erfolgreich zu sein.“

Aktuell macht das iPhone über 50 % von Apples Umsatz aus – doch die Ära der Smartphones könnte bald enden.

Was kommt nach dem iPhone?

Laut Cue wird KI (Künstliche Intelligenz) alles verändern: Dann gibt es AI-Devices statt Smartphones: Brillen, Headsets oder unsichtbare Assistenten könnten das Handy ersetzen.

Die neuen Geräte

Zwar wird aktuell viel über Flops berichtet – doch alle großen Softwarefirmen wie Meta und Apple arbeiten bereits an besseren Lösungen. So bastelt Meta an Ray-Ban-Brillen mit KI und Apple an AirPods mit Sprachsteuerung. Das könnten die neuen Alltagsgeräte werden.

Google alarmiert: Apple plant KI-Suche für Safari

Cues Aussagen stammen aus einem Gerichtsverfahren gegen Google. Dabei verriet er:

Die Google-Suche verliert an Bedeutung – erstmals ging die Nutzung im April 2025 zurück.

Apple könnte eine eigene KI-Suche als Standard in Safari integrieren.

„Traditionelle Suchmaschinen werden überflüssig“, so der Apple-Manager.

Noch klingt es wie ein Schock für Apple-Fans: Doch wird das iPhone wirklich verschwinden? Viele Digital-Experten sind skeptisch:

„Das iPhone bleibt noch Jahre das wichtigste Apple-Produkt“, sagt ein bekannter Tech-Analyst von wired. Doch der Trend ist klar: KI-Geräte werden smarter, Handys könnten wie Festnetztelefone enden.

Erste Tests mit „AI-only“-Devices laufen – aber ob Nutzer wirklich auf Bildschirme verzichten wollen, ist zumindest derzeit noch fraglich.