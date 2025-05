Weight Watchers vor dem Aus? Das bedeutet die Pleite für Österreichs Kunden

Weight Watchers muss jetzt abspecken!

Wie oe24 berichtete, ist der US-Diätkonzern im Insolvenzverfahren und versucht nun drastisch Schulden abzubauen. Hier erfahren Sie, was das für die Kunden und die Abos bedeutet.

Der US-Konzern meldete Insolvenz nach Chapter 11 an – Schulden in Höhe von 1,15 Milliarden Dollar lasten auf dem Unternehmen. Doch was heißt das für die zahlenden Mitglieder in Österreich?

Betrieb läuft vorerst weiter - in Zukunft ändert sich einiges

Laut Unternehmensangaben soll der Betrieb weiterlaufen, die App, Workshops und Abos bleiben bestehen. Doch langfristig könnte sich vieles ändern:

Abos & Mitgliedschaften: Aktuell werden weiter Gebühren abgebucht, doch bei einer Zerschlagung des Unternehmens könnten Kunden auf ihren Kosten sitzen bleiben.

Aktuell werden weiter Gebühren abgebucht, doch bei einer Zerschlagung des Unternehmens könnten Kunden auf ihren Kosten sitzen bleiben. Punkte-System & App: Die beliebte WW-App funktioniert weiter, doch Experten warnen: „Nutzer sollten ihre Daten sichern, falls das System eingestellt wird.“

Die beliebte WW-App funktioniert weiter, doch Experten warnen: „Nutzer sollten ihre Daten sichern, falls das System eingestellt wird.“ Workshops & Coachings: Ob die Treffen in Österreich langfristig stattfinden, ist unklar.

Warum geht Weight Watchers pleite?

Das einstige Abnehm-Königreich kämpft mit Konkurrenz durch Apps wie MyFitnessPal oder Noom.

Abnehm-Spritzen wie Ozempic & Wegovy boomen – sogar WW-Investorin Oprah Winfrey stieg aus und setzt auf Medikamente...

Was tun, wenn man bei Weight Watchers angemeldet ist?

Abo prüfen: Kündigungsfristen beachten, falls das Programm eingestellt wird.

Alternativen suchen: Kostenlose Kalorien-Apps oder medizinische Abnehmprogramme könnten eine Lösung sein.

Daten exportieren: Falls die WW-App abgeschaltet wird, persönliche Fortschritte sichern.