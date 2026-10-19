WhatsApp-Anrufe jetzt auch ganz ohne Konto möglich

Der beliebte Messenger-Dienst WhatsApp rollt ein umfassendes Update für seine Telefonie-Funktion aus. Ab sofort können auch Personen an Sprach- und Videoanrufen teilnehmen, die weder über ein eigenes Benutzerkonto noch über die installierte App verfügen.

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Bislang war ein aktiver WhatsApp-Account zwingende Voraussetzung, um an Anrufen innerhalb des Messengerdienstes teilzunehmen. Mit der Einführung des neuen Gastanruf-Features bricht der Meta-Konzern mit diesem Dogma und öffnet die Plattform für externe Teilnehmer. Weder eine Registrierung noch das Herunterladen einer Anwendung auf das Smartphone ist für Gäste erforderlich – ein einfacher Einladungslink genügt vollkommen.

Trotz der Öffnung für Nicht-Nutzer setzt das Unternehmen weiterhin auf etablierte Sicherheits- und Komfortstandards. Die Gespräche sind durchgehend Ende-zu-Ende-verschlüsselt und unterliegen keinerlei zeitlicher Begrenzung. Unterstützt werden sowohl direkte Einzelgespräche als auch umfangreiche Gruppenkonferenzen mit bis zu 32 Teilnehmern gleichzeitig.

Schritt-für-Schritt: So funktioniert die Teilnahme per Link

Das Erstellen und Versenden einer solchen Gesprächseinladung erfolgt direkt aus der gewohnten Benutzeroberfläche des Messengers:

Link erstellen: Ein registrierter Nutzer öffnet den Reiter "Anrufe", tippt auf das Pluszeichen und generiert dort den entsprechenden Anruflink. Einladung teilen: Dieser Zugangslink kann über beliebige Kanäle wie E-Mail, SMS oder alternative Kommunikationsdienste an Gäste weitergeleitet werden. Beitritt über den Browser: Der Empfänger öffnet den Link im Webbrowser seines Computers, tippt seinen Namen ein und betritt das Gespräch. Organisator-Pflicht: Der Ersteller des Anrufs muss zwingend ein verifiziertes WhatsApp-Konto besitzen, um die Konferenz starten zu können. Plattform-Beschränkung: Die kontolose Teilnahme ist zum aktuellen Zeitpunkt ausschließlich über den Browser eines herkömmlichen Computers möglich.

Virtueller Warteraum sorgt für Sicherheit

Um die Privatsphäre zu schützen und sogenannte "Call-Bombings" zu verhindern, wurde eine mehrstufige Sicherheitskontrolle integriert. Externe Gäste gelangen nach dem Klick nicht direkt in die laufende Konferenz, sondern finden sich in einem vorgeschalteten virtuellen Warteraum wieder. Erst wenn der Gesprächsorganisator den Zutritt ausdrücklich freigibt, wird die Verbindung hergestellt. Zudem behält der Konferenzleiter das Recht, störende Teilnehmer jederzeit aus dem Gespräch zu entfernen.

Für Gastteilnehmer gelten darüber hinaus klare Datenschutz-Einschränkungen:

Kein Einblick in Telefonnummern: Gäste können die Rufnummern der übrigen Teilnehmer zu keinem Zeitpunkt einsehen.

Gäste können die Rufnummern der übrigen Teilnehmer zu keinem Zeitpunkt einsehen. Keine Chat-Berechtigung: Das Versenden textbasierter Nachrichten innerhalb des Anrufs bleibt regulären Kontoinhabern vorbehalten.

Das Versenden textbasierter Nachrichten innerhalb des Anrufs bleibt regulären Kontoinhabern vorbehalten. Keine Weiterleitungsrechte: Gäste können keine weiteren Personen eigenmächtig zur Konversation hinzufügen.

Gäste können keine weiteren Personen eigenmächtig zur Konversation hinzufügen. Volle Interaktionsfunktionen: Die Bildschirmübertragung, Emojis wie Daumen hoch oder Herzen sowie das virtuelle Handheben für Wortmeldungen sind für Gäste freigeschaltet.

Kalenderintegration für Outlook und Google geplant

Damit erschöpfen sich die Neuerungen bei der Telefonie jedoch noch nicht. Für den weiteren Verlauf des Jahres 2026 kündigt WhatsApp tiefgreifende Kalenderintegrationen an. Nutzer sollen in die Lage versetzt werden, Anrufe direkt über Google Kalender oder Microsoft Outlook zu terminieren.

Hierfür wird künftig ein eigenes Plug-in bereitgestellt, das mit dem persönlichen Account gekoppelt wird. Beim Erstellen eines Termins lässt sich der passende WhatsApp-Link automatisch generieren und in die Kalendereinladung einbetten. Auch bei diesen Besprechungen steht die Teilnahme allen eingeladenen Personen offen – ganz gleich, ob sie ein aktives WhatsApp-Konto besitzen oder nicht.