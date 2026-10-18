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Spatenstich erfolgt

Wien baut ersten Mormonen-Tempel

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Rendering eines modernen, hellen Tempelgebäudes in Wien, umgeben von blühenden Bäumen.
© Intellectual Reserve, Inc
In Döbling entsteht der erste Tempel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage in Österreich, die hierzulande seit über 70 Jahren offiziell anerkannt ist - für Tausende Gläubige ein Meilenstein.
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Am Samstag fiel der Startschuss für ein nicht alltägliches Bauprojekt in der Silbergasse im 19. Bezirk, für welches das Gemeindezentrum hat weichen müssen. An seiner Stelle entsteht ein mehrstöckiger Mormonen-Tempel, der erste seiner Art in ganz Österreich. Die Pläne dafür wurden bereits 2021 angekündigt, mit dem gestrigen Spatenstich wird aus dem lang gehegten Vorhaben nun Realität.

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In Österreich zählt die aus den USA stammende Kirche Jesu Christi 4.700 Mitglieder, die für religiöse Zeremonien bislang den Tempel in Frankfurt aufsuchen mussten. Mit dem neuen Wiener Standort wird dieser Weg obsolet, im neuen Tempel sind jetzt auch Eheschließungen, Taufen und bestimmte Rituale möglich. Geplant ist ein Sakralbau mit 1.400 Quadratmetern Fläche auf einem 3.240 Quadratmeter großen Grundstück. Die vorgesehene Gestaltung des Tempels setzt auf weißen Naturstein, hohe Fenster und ein abgestuftes Flachdach, in drei Jahren soll er fertig sein.

"Bei dem, was im Tempel gelehrt wird, steht Jesus Christus, dessen Haus der Tempel ist, im Mittelpunkt. Alles, was hier vermittelt wird, bezieht sich auf den Erretter. Dies ist sein Haus. Dies ist sein Werk und das Werk seines Vaters" betont Dallin H. Oaks, Prophet und Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage.

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