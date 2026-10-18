Wien baut ersten Mormonen-Tempel

In Döbling entsteht der erste Tempel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage in Österreich, die hierzulande seit über 70 Jahren offiziell anerkannt ist - für Tausende Gläubige ein Meilenstein.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Samstag fiel der Startschuss für ein nicht alltägliches Bauprojekt in der Silbergasse im 19. Bezirk, für welches das Gemeindezentrum hat weichen müssen. An seiner Stelle entsteht ein mehrstöckiger Mormonen-Tempel, der erste seiner Art in ganz Österreich. Die Pläne dafür wurden bereits 2021 angekündigt, mit dem gestrigen Spatenstich wird aus dem lang gehegten Vorhaben nun Realität.

In Österreich zählt die aus den USA stammende Kirche Jesu Christi 4.700 Mitglieder, die für religiöse Zeremonien bislang den Tempel in Frankfurt aufsuchen mussten. Mit dem neuen Wiener Standort wird dieser Weg obsolet, im neuen Tempel sind jetzt auch Eheschließungen, Taufen und bestimmte Rituale möglich. Geplant ist ein Sakralbau mit 1.400 Quadratmetern Fläche auf einem 3.240 Quadratmeter großen Grundstück. Die vorgesehene Gestaltung des Tempels setzt auf weißen Naturstein, hohe Fenster und ein abgestuftes Flachdach, in drei Jahren soll er fertig sein.

Dieser Youtube Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Youtube“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

"Bei dem, was im Tempel gelehrt wird, steht Jesus Christus, dessen Haus der Tempel ist, im Mittelpunkt. Alles, was hier vermittelt wird, bezieht sich auf den Erretter. Dies ist sein Haus. Dies ist sein Werk und das Werk seines Vaters" betont Dallin H. Oaks, Prophet und Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage.