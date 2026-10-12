oe24
TV
E-Paper
Immo
Politik

"Zufriedener Kunde"

Wirbel um SPÖ-EU-Chef: Solarfirma wirbt mit Schieder

OR
von
Ein Mann spricht auf einer Bühne am Rednerpult mit der Aufschrift „Wien schafft Zukunft“.
© APA/MAX SLOVENCIK
Andreas Schieder empfiehlt in einem Instagram-Video eine Solarfirma. Er erhielt dafür aber kein Geld oder Ermäßigungen.
OE24 auf Google bevorzugen

Auf dem Instagram-Kanal des Wiener Photovoltaikunternehmens "Solar Wien" berichtet ein "zufriedener Kunde" von seiner neuen PV-Anlage inklusive Speicher sowie einer Luftwärmepumpe am Balkon. "Wir wollten eigentlich schon länger umsteigen, wenn man so will: raus aus Gas und rein in das solare Zeitalter mit Wärmepumpe", so der Kunde.

Auch interessant

Hattmannsdorfer drängt jetzt auf "Binnenmarkt Plus"

Justiz steht still: Streik gegen "eklatante Unterbesetzung"

Viel Kritik nach Festnahme von Ukraine-Journalisten

Der Kunde ist allerdings kein Unbekannter, sondern SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder. Er lobt die "schnelle Abwicklung" durch die Firma und betont, dass die Lautstärke der Luftwärmepumpe "nicht zu bemerken" sei. Ob die Firma empfehlenswert sei? "Absolut! Ich verrate auch ein Geheimnis: Wir haben sie schon weiterempfohlen", so der SPÖ-Politiker.

Schieder: Kein Geld oder Rabatt

Gegenüber dem "Kurier" erklärt Schieders Büro: "Es handelt sich nicht um ein Werbevideo, sondern um einen Zufriedenheitsbericht". Er habe "als Privatperson aus Nettigkeit" mitgewirkt. Eine Vergünstigung oder Vergütung habe es dadurch nicht gegeben. Schieder habe auch nichts unterschrieben.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wird Paketsteuer gekippt? Stocker "gesprächsbereit"

Hattmannsdorfer drängt jetzt auf "Binnenmarkt Plus"

Meinl-Reisinger: Israel-Minister in Österreich nicht willkommen

Kickl rechnet ab: "Es hat sich ausgeampelt"

Wirbel um SPÖ-EU-Chef: Solarfirma wirbt mit Schieder

Bis zu 5.000 Euro: Was jetzt gefördert wird

Koalitionskrach um Wehrpflicht: Scharfe ÖVP-Kritik an NEOS

Selbstbehalt beim Arzt? Grüne wollen Gratis-Garantie

Justiz steht still: Streik gegen "eklatante Unterbesetzung"

Wirbel nach Festnahme von Ukraine-Star-Journalisten