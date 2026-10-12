Wirbel um SPÖ-EU-Chef: Solarfirma wirbt mit Schieder

Andreas Schieder empfiehlt in einem Instagram-Video eine Solarfirma. Er erhielt dafür aber kein Geld oder Ermäßigungen.

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Auf dem Instagram-Kanal des Wiener Photovoltaikunternehmens "Solar Wien" berichtet ein "zufriedener Kunde" von seiner neuen PV-Anlage inklusive Speicher sowie einer Luftwärmepumpe am Balkon. "Wir wollten eigentlich schon länger umsteigen, wenn man so will: raus aus Gas und rein in das solare Zeitalter mit Wärmepumpe", so der Kunde.

Der Kunde ist allerdings kein Unbekannter, sondern SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder. Er lobt die "schnelle Abwicklung" durch die Firma und betont, dass die Lautstärke der Luftwärmepumpe "nicht zu bemerken" sei. Ob die Firma empfehlenswert sei? "Absolut! Ich verrate auch ein Geheimnis: Wir haben sie schon weiterempfohlen", so der SPÖ-Politiker.

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Schieder: Kein Geld oder Rabatt

Gegenüber dem "Kurier" erklärt Schieders Büro: "Es handelt sich nicht um ein Werbevideo, sondern um einen Zufriedenheitsbericht". Er habe "als Privatperson aus Nettigkeit" mitgewirkt. Eine Vergünstigung oder Vergütung habe es dadurch nicht gegeben. Schieder habe auch nichts unterschrieben.