Yangwang U9 Extrem
© YouTube/ YOUCAR

Mit über 3000 PS

Schneller als Bugatti: Chinesischer E-Flitzer erreicht fast 500 km/h

23.09.25, 14:39
Teilen

Der Yangwang U9 Xtreme ist das schnellste straßenzugelassene Auto der Welt. Auf dem Testgelände in Papenburg (Deutschland) erreichte das Fahrzeug 496,4 km/h!

Der Geschwindigkeitsrekord geht nach China. Der Yangwang U9 Xtreme, das Hypercar der Luxusmarke von BYD, stößt die bisherigen Platzhirscher mit Verbrennungsmotoren vom Thron. Der E-Flitzer ist somit schneller als Bugatti, Koenigsegg & Co.

Der Yangwang U9 Xtreme erreichte auf dem Testgelände in Papenburg die unglaubliche Geschwindigkeit von 308,4 mph (umgerechnet 496,4 km/h) und übertrifft damit den bisherigen Rekord vom Bugatti Chiron Super Sport (304,7 mph).

"Mit einem Verbrenner technisch gar nicht möglich" 

Der deutsche Rennprofi Marc Basseng lenkte das Geschwindigkeits-Monster am 14. September auf dem Hochgeschwindigkeitsoval. Basseng schwärmte: "So etwas ist mit einem Verbrenner technisch gar nicht möglich. Kein Lastwechsel, kein Lärm – ich konnte mich voll auf die Strecke konzentrieren."

Der U9X basiert auf dem in China schon erhältlichen U9. Für den Geschwindigkeitsrekord wurde er extrem aufgerüstet. Das Auto erhielt eine 1200-Volt-Architektur statt der bisherigen 800 Volt. Dank der neuen Blade-Batterie könnte das Fahrzeug theoretisch seine komplette Batterie in zwei Minuten abgeben.

Begrenzte Stückzahl

Angetrieben wird die Rakete mit vier E-Motoren, welche mit bis zu 30.000 U/min drehen und mehr als 3000 PS auf den Asphalt bringen. Auf der Straße wird der U9X mit Semi-Slicks und einem neu eingestellten DiSus-X-Fahrwerk gehalten. Derzeit sind nur 30 Stück geplant.

Die BYD-Führung freut sich über den neuen Rekord. Stella Li, Executive Vice President von BYD, jubelt: "Das ist ein unglaublich stolzer Moment. Yangwang akzeptiert das Unmögliche nicht. Jetzt ist das schnellste Serienauto der Welt elektrisch."

