Umfrage: Auto bleibt im Frühling für viele unverzichtbar

Schellhorn vs. Hattmannsdorfer: Wer entbürokratisiert mehr? Erster Machtkampf um Bürokratieabbau in der Regierung! Staatssekretär Schellhorn erinnert per Brief seine Ministerkollegen daran, dass er für Entbürokratisierung zuständig ist – und fordert enge Zusammenarbeit. Doch Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer verfolgt eine eigene Offensive.