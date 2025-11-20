Alles zu oe24VIP
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 27.650 aktien up +2.6% Andritz AG 62.40 aktien down -0.32% BAWAG Group AG 112.50 aktien up +1.44% CA Immobilien Anlagen AG 23.200 aktien down -0.09% CPI Europe AG 15.460 aktien up +0.19% DO & CO Aktiengesellschaft 181.80 aktien up +0.89% EVN AG 26.350 aktien up +0.57% Erste Group Bank AG 90.20 aktien down -0.17% Lenzing AG 21.350 aktien down -0.47% OMV AG 48.660 aktien up +0.66% Oesterreichische Post AG 30.000 aktien down -0.66% PORR AG 27.700 aktien up +0.18% Raiffeisen Bank Internat. AG 33.580 aktien up +3.83% SBO AG 26.150 aktien down -6.77% STRABAG SE 74.00 aktien up +1.93% UNIQA Insurance Group AG 13.840 aktien up +5.33% VERBUND AG Kat. A 63.15 aktien equal +0% VIENNA INSURANCE GROUP AG 46.600 aktien up +0.98% Wienerberger AG 26.480 aktien down -0.68% voestalpine AG 34.900 aktien up +0.11%
30 Jahre NKD in Österreich: Erfolgreicher Textildiscounter feiert Jubiläum
© NKD

Textilhandel

20.11.25, 15:17
NKD feiert 30 Jahre Erfolg in Österreich: NKD blickt auf drei Jahrzehnte Wachstum und Kundennähe zurück. 

© NKD

Der deutsche Value-Textildiscounter NKD hat dieses Jahr einen besonderen Meilenstein erreicht: Seit 30 Jahren ist das Unternehmen in Österreich vertreten und heute mit über 330 Filialen im ganzen Land einer der führenden Textildiscounter. Das stetige Wachstum zeigt, wie gut das vielfältige Sortiment bei den österreichischen Kundinnen und Kunden ankommt.

Eric-Sigurd Leckel, Country Manager von NKD Österreich

© NKD

Jubiläumsaktionen in allen NKD-Filialen
Zum 30-jährigen Jubiläum gab es zahlreiche Aktionen: Events, Gewinnspiele und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm sorgten für regen Andrang in den Filialen und luden Stamm- wie Neukunden zum Mitfeiern ein. „Wir freuen uns sehr, dass wir dieses besondere Jubiläum feiern dürfen“, sagt Eric-Sigurd Leckel, Country Manager von NKD Österreich. „Auch in Zukunft geben wir alles dafür, dass unsere Kunden die Filiale glücklich und zufrieden verlassen.“

NKD Jubiläum: Events, Gewinnspiele und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm

© NKD

Vielfältiges Sortiment für die ganze Familie
NKD steht für aktuelle Mode zu günstigen Preisen. Das Angebot umfasst Kleidung für Damen, Herren und Kinder, funktionale Sportbekleidung, Heimtextilien, saisonale Dekoartikel sowie ausgewählte Markenprodukte. Die Kombination aus Preisvorteilen, Trends und regionaler Nähe macht NKD zu einem beliebten Einkaufsziel.

Über die NKD-Firmengruppe
Mit rund 2.200 Filialen in Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien, Tschechien, Kroatien und Polen sowie einem eigenen Online-Shop gehört NKD heute zu den größten Textileinzelhändlern Europas. Mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen international für Service und Einkaufserlebnis. www.nkd.com

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

