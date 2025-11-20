30 Jahre NKD in Österreich: Erfolgreicher Textildiscounter feiert Jubiläum

NKD feiert 30 Jahre Erfolg in Österreich: NKD blickt auf drei Jahrzehnte Wachstum und Kundennähe zurück.

© NKD

Der deutsche Value-Textildiscounter NKD hat dieses Jahr einen besonderen Meilenstein erreicht: Seit 30 Jahren ist das Unternehmen in Österreich vertreten und heute mit über 330 Filialen im ganzen Land einer der führenden Textildiscounter. Das stetige Wachstum zeigt, wie gut das vielfältige Sortiment bei den österreichischen Kundinnen und Kunden ankommt.

Eric-Sigurd Leckel, Country Manager von NKD Österreich © NKD

Jubiläumsaktionen in allen NKD-Filialen

Zum 30-jährigen Jubiläum gab es zahlreiche Aktionen: Events, Gewinnspiele und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm sorgten für regen Andrang in den Filialen und luden Stamm- wie Neukunden zum Mitfeiern ein. „Wir freuen uns sehr, dass wir dieses besondere Jubiläum feiern dürfen“, sagt Eric-Sigurd Leckel, Country Manager von NKD Österreich. „Auch in Zukunft geben wir alles dafür, dass unsere Kunden die Filiale glücklich und zufrieden verlassen.“

NKD Jubiläum: Events, Gewinnspiele und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm © NKD

Vielfältiges Sortiment für die ganze Familie

NKD steht für aktuelle Mode zu günstigen Preisen. Das Angebot umfasst Kleidung für Damen, Herren und Kinder, funktionale Sportbekleidung, Heimtextilien, saisonale Dekoartikel sowie ausgewählte Markenprodukte. Die Kombination aus Preisvorteilen, Trends und regionaler Nähe macht NKD zu einem beliebten Einkaufsziel.

Über die NKD-Firmengruppe

Mit rund 2.200 Filialen in Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien, Tschechien, Kroatien und Polen sowie einem eigenen Online-Shop gehört NKD heute zu den größten Textileinzelhändlern Europas. Mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen international für Service und Einkaufserlebnis. www.nkd.com

Schauen Sie auf die Website!