300 Millionen Euro: Ball-Saison der Rekorde gestartet

Österreich im Walzer-Takt! An diesen Abenden scheint die Teuerung vergessen.

Am Donnerstag startete Österreich mit dem Zuckerbäckerball beschwingt in die Ballsaison. Am Freitag folgt der Blumenball, am Samstag der Steirerball.

Trotz Teuerungskrise gibt es einen enormen Run auf das Tanz-Parkett. Laut Experten sollen in dieser Saison etwa 300 Millionen Euro umgesetzt werden.

Prognosen werden schon jetzt erhöht!

„Wir schrauben unsere Prognosen nach oben!“, sagt Markus Grießler, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Wien zu oe24. Aufgeteilt auf 450 Ballveranstaltungen sollen alleine in Wien etwa 550.000 Gäste im Dreivierteltakt tanzen und dabei 180 Millionen Euro ausgeben.

Viele wichtige Bälle längst ausverkauft

Eine aktuelle Recherche zeigt: Fast alle großen Bälle sind ausverkauft: Jäger-, EU-, Ärzte-, Philharmoniker-. Kaffeesieder-Ball – die Tickets sind weg (bei einigen gibt es vereinzelt Late-Night-Karten für den Eintritt nach Mitternacht).

320 Euro pro Person und Abend

Wie viel gibt jeder aus? Das durchschnittliche Budget für einen Ballabend sind 320 Euro pro Person. Der größte Anteil des Budgets entfällt mit etwa 120 Euro auf die Ballkarten selbst (inkl. der Tischreservierung), den zweitgrößten Ausgabenposten stellt mit 80 Euro die Verpflegung (inkl. der Tombola am Ball) dar.

Die restlichen Ausgaben bewegen sich im Bereich von jeweils 20-40 Euro und verteilen sich beispielsweise auf Taxifahrten, Aufwendungen für die Frisur und Kosmetik, für das Essen vor dem Ballabend und sonstige Aufwände (Garderobe/ Schuhe/ Accessoires/Tanzkurs).