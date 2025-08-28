300 neue Lehrlinge starten bei SPAR in Wien und Niederösterreich

SPAR zählt zu den größten privaten Ausbildnern des Landes und legt besonderen Wert auf die Förderung junger Talente. Neben einer fundierten Ausbildung erwarten die Jugendlichen vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten sowie klare Karrierechancen innerhalb des Unternehmens.

Zum Start ihrer Ausbildung lud Spar die rund 300 neuen Lehrlinge zu einem Willkommenstag in den Festsaal des Wiener Rathauses, der moderiert wurde von ORF-Moderatorin Fanny Stapf gemeinsam mit Lehrlingen aus dem Unternehmen.

Praxisnahe Ausbildung in eigener Berufsschule

Ein besonderer Vorteil für Spar-Lehrlinge in Wien ist die Ausbildung an der unternehmenseigenen Spar-Akademie, einer privaten Berufsschule mit starkem Praxisbezug. Zusätzlich können Jugendliche Zusatzausbildungen absolvieren, etwa zum „Green Champion“ oder Fairtrade-Botschaftern. Auch in den Bundesländern bietet Spar mit eigenen Akademieklassen eine praxisorientierte Ausbildung auf hohem Niveau.

300 neue Lehrlinge wurden beim Lehrlingswillkommenstag im Wiener Rathaus an ihrem ersten Arbeitstag feierlich begrüßt. © Spar/Brunnbauer

Willkommenstag bei Spar

„Lehrlinge sind für uns die Zukunft. Wir setzen alles daran, ihnen ein bisschen mehr zu bieten: eine fundierte Ausbildung mit spannenden Herausforderungen, Prämien bei besonderen Leistungen sowie Weiterbildung und Karrierechancen nach Ende der Lehrzeit“, betont Spar-Geschäftsführer Mag. Alois Huber. „Allen neuen Lehrlingen wünsche ich auf diesem Weg einen tollen Start und heiße sie herzlich in der Spar-Familie willkommen“, freut sich Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch. Der Willkommenstag im Wiener Rathaus hat bei Spar eine lange Tradition – genau wie die Lehrlingsausbildung selbst. Der Spar-Lehrlingswillkommenstag ist ein klares Statement für eine gute und sichere Zukunft dieser jungen Menschen!

Geehrt: Besonders engagierte Lehrlinge, die während ihrer Ausbildung durch herausragende Leistungen glänzten wurden symbolisch mit einem Doktorhut ausgezeichnet. © Spar/Brunnbauer

Prämien und Benefits während der Lehre

Lehrlinge bei Spar profitieren von einem attraktiven Prämienmodell: Insgesamt sind während der Lehrzeit bis zu 6.700 Euro zusätzlich möglich – etwa durch monatliche Leistungsprämien, Belohnungen für gute Zeugnisse oder einen Bonus am Ende der Lehrzeit von 2.500 Euro, die Jugendliche z. B. für den Führerschein verwenden können. Ergänzt wird das Paket durch Extras wie ein iPad nach dem ersten Lehrjahr.

Fachliches Training und eigene BerufsschuleDer heimische Lebensmittelhändler bietet allen Jugendlichen einen Top-Karrierestart: Es ist möglich, eigene Ideen einzubringen und zusätzliche fachliche Trainings zu absolvieren. Ein weiterer Bonus: Lehrlinge in Wien besuchen mit der Spar-Akademie die hauseigene, private Berufsschule mit praxisorientierter Ausbildung auf höchstem Niveau. „Innovation macht uns erfolgreich – auch in der Lehrlingsausbildung. Eine eigene Berufsschule wie die SPAR-Akademie ist bereits für sich eine Innovation. Ihre moderne Ausstattung und der erweiterte Lehrplan verdeutlichen diese Innovationskraft eindrucksvoll und zeigen, wie konsequent wir junge Menschen auf ihrem Bildungsweg begleiten", erklärt Spar Vorstandsdirektor Marcus Wild. Spar bietet hier eine außergewöhnliche Kombination aus einer Fachausbildung und zahlreichen spannenden Zusatzausbildungen. In den Bundesländern hat Spar eigene Akademieklassen in den Landesberufsschulen.