Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 20.650 aktien up +0.98% Andritz AG 61.15 aktien up +1.07% BAWAG Group AG 112.30 aktien up +0.63% CA Immobilien Anlagen AG 23.800 aktien up +2.76% CPI Europe AG 19.130 aktien down -0.42% DO & CO Aktiengesellschaft 228.00 aktien up +1.33% EVN AG 23.200 aktien down -0.85% Erste Group Bank AG 82.25 aktien up +0.98% Lenzing AG 26.900 aktien down -1.1% Mayr-Melnhof Karton AG 82.00 aktien up +0.99% OMV AG 46.960 aktien down -1.51% Oesterreichische Post AG 29.000 aktien equal +0% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.900 aktien up +1.05% SBO AG 27.200 aktien up +0.37% Telekom Austria AG 9.320 aktien down -0.53% UNIQA Insurance Group AG 12.460 aktien down -1.11% VERBUND AG Kat. A 60.85 aktien down -1.62% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.850 aktien down -2.92% Wienerberger AG 30.460 aktien up +0.93% voestalpine AG 28.400 aktien up +0.14%
  1. oe24.at
  2. Business
300 neue Lehrlinge starten bei SPAR in Wien und Niederösterreich
© Spar/Brunnbauer

Lehre bei Spar

300 neue Lehrlinge starten bei SPAR in Wien und Niederösterreich

28.08.25, 15:56
Teilen

SPAR zählt zu den größten privaten Ausbildnern des Landes und legt besonderen Wert auf die Förderung junger Talente. Neben einer fundierten Ausbildung erwarten die Jugendlichen vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten sowie klare Karrierechancen innerhalb des Unternehmens.

Zum Start ihrer Ausbildung lud Spar die rund 300 neuen Lehrlinge zu einem Willkommenstag in den Festsaal des Wiener Rathauses, der moderiert wurde von ORF-Moderatorin Fanny Stapf gemeinsam mit Lehrlingen aus dem Unternehmen.

Praxisnahe Ausbildung in eigener Berufsschule
Ein besonderer Vorteil für Spar-Lehrlinge in Wien ist die Ausbildung an der unternehmenseigenen Spar-Akademie, einer privaten Berufsschule mit starkem Praxisbezug. Zusätzlich können Jugendliche Zusatzausbildungen absolvieren, etwa zum „Green Champion“ oder Fairtrade-Botschaftern. Auch in den Bundesländern bietet Spar mit eigenen Akademieklassen eine praxisorientierte Ausbildung auf hohem Niveau.

300 neue Lehrlinge wurden beim Lehrlingswillkommenstag im Wiener Rathaus an ihrem ersten Arbeitstag feierlich begrüßt.

300 neue Lehrlinge wurden beim Lehrlingswillkommenstag im Wiener Rathaus an ihrem ersten Arbeitstag feierlich begrüßt.

© Spar/Brunnbauer

Willkommenstag bei Spar
„Lehrlinge sind für uns die Zukunft. Wir setzen alles daran, ihnen ein bisschen mehr zu bieten: eine fundierte Ausbildung mit spannenden Herausforderungen, Prämien bei besonderen Leistungen sowie Weiterbildung und Karrierechancen nach Ende der Lehrzeit“, betont Spar-Geschäftsführer Mag. Alois Huber. „Allen neuen Lehrlingen wünsche ich auf diesem Weg einen tollen Start und heiße sie herzlich in der Spar-Familie willkommen“, freut sich Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch. Der Willkommenstag im Wiener Rathaus hat bei Spar eine lange Tradition – genau wie die Lehrlingsausbildung selbst. Der Spar-Lehrlingswillkommenstag ist ein klares Statement für eine gute und sichere Zukunft dieser jungen Menschen!

Geehrt: Besonders engagierte Lehrlinge, die während ihrer Ausbildung durch herausragende Leistungen glänzten wurden symbolisch mit einem Doktorhut ausgezeichnet.

Geehrt: Besonders engagierte Lehrlinge, die während ihrer Ausbildung durch herausragende Leistungen glänzten wurden symbolisch mit einem Doktorhut ausgezeichnet.

© Spar/Brunnbauer

Prämien und Benefits während der Lehre
Lehrlinge bei Spar profitieren von einem attraktiven Prämienmodell: Insgesamt sind während der Lehrzeit bis zu 6.700 Euro zusätzlich möglich – etwa durch monatliche Leistungsprämien, Belohnungen für gute Zeugnisse oder einen Bonus am Ende der Lehrzeit von 2.500 Euro, die Jugendliche z. B. für den Führerschein verwenden können. Ergänzt wird das Paket durch Extras wie ein iPad nach dem ersten Lehrjahr.

Fachliches Training und eigene BerufsschuleDer heimische Lebensmittelhändler bietet allen Jugendlichen einen Top-Karrierestart: Es ist möglich, eigene Ideen einzubringen und zusätzliche fachliche Trainings zu absolvieren. Ein weiterer Bonus: Lehrlinge in Wien besuchen mit der Spar-Akademie die hauseigene, private Berufsschule mit praxisorientierter Ausbildung auf höchstem Niveau. „Innovation macht uns erfolgreich – auch in der Lehrlingsausbildung. Eine eigene Berufsschule wie die SPAR-Akademie ist bereits für sich eine Innovation. Ihre moderne Ausstattung und der erweiterte Lehrplan verdeutlichen diese Innovationskraft eindrucksvoll und zeigen, wie konsequent wir junge Menschen auf ihrem Bildungsweg begleiten", erklärt Spar Vorstandsdirektor Marcus Wild. Spar bietet hier eine außergewöhnliche Kombination aus einer Fachausbildung und zahlreichen spannenden Zusatzausbildungen. In den Bundesländern hat Spar eigene Akademieklassen in den Landesberufsschulen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden