Alstom will Bombardier-Zuggeschäft für 5,8 bis 6,2 Mrd. Euro kaufen

Paris/Montreal. Der französische Bahn-Hersteller Alstom will das Zuggeschäft des kanadischen Konkurrenten Bombardier übernehmen. Dazu gibt es jetzt eine entsprechende Absichtserklärung, wie Alstom und Bombardier am Montagabend mitteilten. Der Kaufpreis werde zwischen 5,8 und 6,2 Milliarden Euro betragen und beim Abschluss der Transaktion festgelegt werden. Alstom werde ihn in bar und in Aktien zahlen.