Kampf um "Krone": Jetzt geht es vors Kartellgericht

Wien. Die deutsche Funke-Gruppe – sie ist mit ihrer WAZ Ausland Holding (an der René Benkos Signa zu 49 % beteiligt ist) Hälfteeigen­tümerin der Krone – will, wie berichtet, die „alleinige Kontrolle“ über die Zeitung übernehmen. Das meldete Funke bei der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) an.

„Bedenken“. Die BWB hat aber „erhebliche Bedenken“, ob überhaupt ein anmelde­fähiger Sachverhalt vorliegt, wie am Freitag mitgeteilt wurde – und wird nun das Kartellgericht ­befassen. Es hätten sich „komplexe Fragen insbesondere im Hinblick auf die Auslegung der vorgelegten Gesellschaftsverträge“ ergeben. Darüber läuft bereits ein jahrelanger Gerichtsstreit zwischen Funke und der Krone-Hälfteeigentümerfamilie Dichand.