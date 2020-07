Wirecard-Manager stellt sich deutscher Staatsanwaltschaft

München. Festnahme im Wirecard-Skandal: der Chef der Tochterfirma "CardSystems Middle East" Oliver Bellenhaus stellte sich am Montag der deutschen Staatsanwaltschaft. Der Manager wird als Schlüsselfigur im Bilanzskandal angeführt. Er wird verdächtigt, im Zentrum der Wirecard-Geschäftspraktiken auf dem asiatischen Kontinent zu stehen. Laut Online-Berichten soll die Tochterfirma "CardSystems" für 1,1 der 1,9 Milliarden Euro, die in der Bilanz abgängig sind, verantwortlich sein. Bellenhaus arbeitete dabei von einem Apartment im Wolkenkratzer Burj Khalifa in Dubai aus.

Näheres in Kürze...