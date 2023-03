AUA: Nach Streikdrohung gehen Verhandlungen weiter

Nach der Betriebsversammlung am Dienstag mit 110 Flugausfällen hat sich der Flugbetrieb der Austrian Airlines (AUA) wieder normalisiert.

Am Mittwochnachmittag treffen sich Management und Arbeitnehmervertreter des Bordpersonals zu einer weiteren Verhandlungsrunde, wie es aus der Gewerkschaft vida zur APA hieß. Die AUA-Pressestelle erklärte, es stünden "in den nächsten Tagen" Gespräche an.

Die Pilotinnen und Piloten sowie Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter hatten am Dienstag in der Betriebsversammlung das Angebot des AUA-Vorstands abgelehnt. Sie fordern ein Ergebnis bis Gründonnerstag. Kommt es bis dahin zu keiner Einigung, droht ein Arbeitskampf.