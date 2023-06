Aus für E-Scooter-Verleih Tier in Wien

Mit 1. Juli zieht sich der E-Scooter-Verleih Tier aus Wien zurück. Beim Ausschreibungsverfahren entschieden sich die Vertreter der Stadt für Lime, Bird und Link. Neu dabei ist der schwedische Anbieter Voi.

Tier hatte laut Medienberichten kein überzeugendes Konzept abgegeben und muss daher seine Roller mit 1. Juli aus Wien abziehen. Das Unternehmen aus Berlin klagte daraufhin vor dem Verwaltungsgericht Wien und blitzte ab.

Mit einer Push-Nachricht verabschiedete sich der Anbieter bereits von seinen Kunden. "Leider müssen wir uns nach tollen 4,5 Jahren aus der Stadt Wien verabschieden. Mit 1. Juli sind unsere E-Scooter nicht mehr verfügbar", heißt es darin.

Im Mai hatte die Stadt Wien eine Verordnung erlassen, die die Regeln für Scooter-Verleihfirmen verschärft. Darunter fiel neben der Ausschreibung für die Genehmigung von Anbietern auch eine Nummernschilderpflicht und neue Obergrenzen für die Bezirke der Stadt. So dürfen künftig in der Innenstadt maximal 500 Scooter stehen und in den Bezirken 2 bis 9 sowie 20 nur 1.500 Stück. In den restlichen Stadtteilen steigt die Anzahl auf 2.000. Es soll so mehr Roller an den Endhaltestellen von U-, S- und Straßenbahnen geben.