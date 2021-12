Bis zu 77 %: Mega-Rabatte nach Weihnachten

Heuer gab es mehr Geldgeschenke und Gutscheine zu Weihnachten als je zuvor. Ab heute werden sie eingelöst.

Wien. Es geht wieder los: Nach nur zwei Tagen Shoppingpause beginnt ein neuer, extrem starker Ansturm auf die Shops. Motto: Run auf die besten Geschenke. "In dieser Woche bis Silvester machen die Geschäfte ein Zehntel des gesamten Weihnachtsumsatzes", sagt Rainer Will vom Handelsverband zu ÖSTERREICH. In Summe geht es in dieser Woche um 110 Millionen Euro für "Weihnachtsgeschenke".

Gutscheine: Jeder Vierte hat welche verschenkt

Plus 70 Prozent. Warum gerade jetzt, ein paar Tage nach dem Fest?"Jeder Vierte hat zu Weihnachten Gutscheine verschenkt, jeder Zehnte Bargeld", sagt Will. Das bedeutet: Ein großer Teil davon wird ab heute in den Shops eingelöst. Übrigens: Alleine die Anzahl der Gutscheine hat sich im Vergleich zum Vorjahr um fast 70 Prozent erhöht.

Verstärkend wirkt auch der normale Umtausch von Geschenken, die einem nicht zusagen. Auch das erhöht die Anzahl von Menschen auf den Einkaufsstraßen stark.

Absoluter Sale: Große Rabatte für Geschenke

Alle Branchen. Die Geschäfte sind bereit. Der Elektronik-Gigant Media Markt etwa hat heute bereits ab 8 Uhr offen.

Viele Shops haben sich besondere Aktionen einfallen lassen. Die Rabatte steigen auf bis zu 77 Prozent (im Möbelhandel!).

Bilanz: Noch fehlen den Shops 50 Millionen Euro

Kassensturz. Die bisherige Bilanz des Weihnachtsgeschäftes: Jeder wollte heuer um 463 Euro Geschenke kaufen. Dennoch: Der Handel liegt bei Umsätzen derzeit 50 Millionen Euro unter dem Niveau von vor Corona (2019).

Alte Regel gilt wieder. Achtung: Ab heute gilt wieder der Lockdown für Ungeimpfte. Das bedeutet, wer nicht belegen kann, dass er geimpft oder genesen ist, darf nicht in die Geschäfte. Per Aushang oder Durchsage müssen die Shops darauf aufmerksam machen.

Spielwaren

Carrera Go Speed-Grip-Rennbahn. Regler mit "Turbo-Button" für mehr Geschwindigkeit. Bei Interspar jetzt 59,90 Euro statt 79,99 (-25 Prozent).

"Eiskönigin" ("Frozen") "Disney Frozen Light Up Fashion Elsa"- Puppe kann leuchten. Jetzt 20 Euro statt 28,99 Euro bei Interspar.

Mould King Real Madrid Stadion David Alabas Arbeitsplatz aus 4.266 Klemmbausteinen, voll kompatibel mit Lego, um 199,99 €, www.dieklemme.at

Elektronik

XIAOMI 11T Android-Handy mit One-Click- Kino-Kamera um 444 Euro (19 Prozent im Preis gesenkt bei Media Markt).

Samsung 75 Zoll 4K-TV Smart-Fernseher kostet jetzt 999 statt 1.399 Euro (-13 %) bei Media Markt. Apple Airpods 3 Trendige Bluetooth-Kopfhörer bei 0815 um 186,09 Euro (statt 199).

Einrichtung

XXXLutz Großer Räumungsverkauf. Bis zu 77 % Rabatt auf viele Produkte.

Leiner Winterschlussverkauf: minus 25 %vom bisherigen Verkaufspreis. Viele Produkte noch mehr im Preis gesenkt.

Lifestyle

Wein, Schaumwein, Spirituosen Bei Billa bis

Freitag -25%. 5*-Reisen Hurghada: 7 Nächte im 5* Jasmine Palace Resort/alles inkl./Flug: 445 Euro (joe24.at).

Sport & Beauty

K2 Eislaufschuh Spezial vernietete Edelstahlkufe (hält 3 x länger): 79,99 statt 99,99 Euro (-20 %) bei Hervis.

Garmin Fitnessuhr Garmin Fenix 6 (47 mm Durchmesser): Sportuhr in Schwarz und Silber um 379 Euro statt 599,99 (-37 %) bei 0815.

Oral B Black Onyx Special Edition Elektrische Zahnbürste Series 9, 268,99 Euro statt 349,99 (bei 0815).