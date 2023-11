Brunner bietet Verlängerung der Teuerungsprämie an

Petz will weiter über Journalisten-KV verhandeln Hermann Petz, Vorstandsvorsitzender der Moser Holding und Chefverhandler des Verbands Österreichischer Zeitungen (VÖZ) über den Journalistenkollektivvertrag, fordert die Gewerkschaft auf, in Sachen Kollektivvertrag an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Er will im September "eine neue Offensive starten" und die Verhandlungen über den Tageszeitungs-KV wieder in Angriff nehmen.