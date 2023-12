Das sind die letzten Fristen für ihre Weihnachtspakete

Die Österreichische Post erwartet dieses Jahr ein wahres Paket-Feuerwerk mit rund einer Million Sendungen pro Tag im Dezember.

Besondere Aufmerksamkeit ist geboten, da der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt und somit der 23. Dezember der letzte Zustelltag vor Weihnachten ist. Um sicherzustellen, dass Briefe und Pakete rechtzeitig ankommen, sollten die Abgabefristen und Öffnungszeiten der Post beachtet werden.

Internationale Sendungen müssen früher versendet werden

Für internationale Sendungen gilt besondere Vorsicht, denn wer Weihnachtsgrüße in ferne Länder schicken möchte, sollte dies frühzeitig erledigen, um rechtzeitig vor dem Fest für strahlende Gesichter zu sorgen.

Die Postfilialen in ganz Österreich werden am 23. Dezember von 9 bis 12 Uhr geöffnet sein. Zustell-Kräfte sind je nach Bedarf auch an Samstagen im Einsatz. Die Österreichische Post AG versichert, dass am 8. Dezember und am 23. Dezember Pakete ganztägig bedarfsweise zugestellt werden. Am 24. Dezember erfolgen jedoch keine Zustellungen.

Auch die Post Partner sind gut vorbereitet: Über die Hälfte von ihnen wird am 23. Dezember geöffnet haben, um die Abholung von Paketen zu ermöglichen.