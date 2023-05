Diskonter für Heim und Garten eröffnet vor den Toren Wiens

Deutsche Garten- und Haushaltskette will in kommenden fünf Jahren 30 weitere Standorte in Österreich eröffnen

Der deutsche Garten- und Haushalts-Diskonter Thomas Philipps expandiert weiter in Österreich. Nachdem erst im März der erste Standort im weststeirischen Köflach geöffnete wurde, bekommt nun auch Niederösterreich eine erste Filiale. Im Juli soll in Gerasdorf ein Thomas Philipps-Geschäft vor den Toren Wiens eröffnen. In den kommenden fünf Jahren sollen weitere 30 Märkte in Österreich folgen, hieß es seitens des Unternehmens. Philipps vertreibt neben Inneneinrichtung und Dekoartikel auch Bekleidung, Spielwaren, Gartenmöbel, Campingsausrüstung und Elektrogeräte. Geschäftsführer Martin Gabe will ab kommender Woche besonders das Gartensortiment präsentieren. Der Umbau einer alten Lagerhalle in ein Geschäft hat rund vier Monate gedauert. Der Innenbereich umfasst rund 1.600 Quadratmeter, der Außenbereich 450 Quadratmeter.