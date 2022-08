Ex-ARD-Chefin Schlesinger fristlos entlassen

Nach anhaltender Kritik wird die abberufene Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) fristlos entlassen

Die massiv in die Kritik geratene und abberufene Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB), Patricia Schlesinger, wird fristlos entlassen. Diese Entscheidung teilte die amtierende Verwaltungsratsvorsitzende des öffentlich-rechtlichen ARD-Senders am Montag nach einer Sitzung des Rats in Berlin mit. Vor einer Woche war Schlesinger vom Rundfunkrat abberufen worden.

Seit Ende Juni steht die 61-Jährige wegen zahlreicher Vorwürfe des Filzes und der Vetternwirtschaft unter anhaltender Kritik.

Details folgen in Kürze.