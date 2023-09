Bei der Drogeriekette Bipa gibt's künftig auch günstige Überraschungssackerl mit Lebensmitteln über die App Too Good To Go.

Das Unternehmen Too Good To Go ermöglicht seinen Nutzern über die gleicnhamige App, überschüssige Lebensmittel vor dem Müll zu retten. Hier steigt jetzt auch Bipa ein und wird der europaweit erste Drogeriefachhändler in der riesigen Too-Good-To-Go-Community.

„Der verantwortungsvolle Umgang mit Lebensmitteln ist ein wichtiger Punkt unseres Nachhaltigkeitsversprechens und so sehen wir uns als idealer Too Good To Go-Partner. Der Erfolg hat sich bereits in einer Testphase in ausgewählten Filialen bestätigt und daher bieten wir ab 6. September die Too Good To Go-Sackerln in all unseren rund 600 BIPA-Filialen an“, so Andreas Persigehl von der Bipa-Geschäftsführung.

2,99 Euro pro Sackerl

Und so funktioniert es: Über die App von Too Good To Go lassen sich die gewünschten Lebensmittel-Überraschungssackerl bei Bipa reservieren und bezahlen. Zur Auswahl stehen: Food Mix (beispielsweise gesunde Riegel oder Snacks) , Baby Mix (Gläschen, Breie, Quetschies), Fitness Mix (Proteinpulver, Shakes) und Getränke Mix.

Jedes Überraschungssackerl kostet 2,99 Euro und hat einen Wert von mindestens 10 Euro.

Die Abholzeiten sind auf der App ersichtlich und liegen zwischen 13 Uhr und 19 Uhr – je nach Filiale. In der Filiale wird die Reservierung auf dem Handy vorgezeigt, mit einem Wisch wird diese als abgeholt entwertet und die Lebensmittelretter:innen nehmen ihre Sackerl in Empfang.

Die Kooperation mit Too Good To Go ist bei Bipa nur eine von vielen Maßnahmen zur Rettung von Lebensmitteln. „Fast jede unserer Filialen hat einen Partner, sei es das Rote Kreuz, die Caritas, die österreichischen Tafeln oder eine der zahlreichen kleineren karitativen Einrichtungen, die meist monatlich Waren aus dem Non-Food Bereich bei uns abholen. Für Lebensmittel, die nahe am Mindesthaltbarkeitsdatum sind, haben wir nun mit Too Good To Go eine Lösung gefunden, damit auch diese Produkte nicht verschwendet werden und eine zweite Chance bekommen“, so Andreas Persigehl.

Bipa hat im Jahr 2022 Waren im Verkaufswert von rund 1,13 Millionen Euro gespendet. Damit finden diese eine sinnvolle Verwendung und helfen Menschen in Not.