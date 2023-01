NÖ-Wahl: Erste oe24.TV-''Elefantenrunde'' schon Dienstag

Österreichs News-Sender oe24.TV startet mit einem extrem großen Informations-Angebot in die Niederösterreich-Wahl

Wien. Schon morgen Dienstag, 24. Jänner, bringt oe24.TV um 21 Uhr die erste Elefantenrunde zur NÖ-Wahl, an der alle fünf SpitzenkandidatInnen mit Landeshauptfrau <!--aid:536690628-->Johanna Mikl-Leitner an der Spitze teilnehmen. Geleitet wird die „Elefantenrunde“ von Isabelle Daniel und Niki Fellner.



Nach der Erstausstrahlung morgen, Dienstagabend um 21 Uhr, wird die NÖ-Elefantenrunde am Samstagabend als Abschluss des NÖ-Wahlkampfs noch einmal ab 21 Uhr auf oe24.TV wiederholt.



Am Sonntag, den 29. Jänner – dem Wahltag – geht oe24.TV mit seiner Sonderberichterstattung als erster Sender bereits um 8 Uhr in der Früh mit den ersten Stimmabgaben der SpitzenkandidatInnen auf Sendung und wird von 8:00 bis 24:00 Uhr insgesamt 16 Stunden live von der Niederösterreich-Wahl berichten.



Es gibt nonstop Live-Einstiege von insgesamt acht oe24.TV-Reportern, mehr als zwei Dutzend Experten mit ihren Analysen und letzte Umfragen. Um 17:00 Uhr bringt oe24.TV das erste Trend-Ergebnis und zahlreiche Detailfragen aus einem Exit Poll.



Moderiert wird der „Wahl-Marathon“ auf oe24.TV von Wolfgang Fellner sowie Marlene Breineder und Denise Aichelburg.