Testlauf für Vier-Tage-Woche in Deutschland

Mit einem Pilotprojekt soll in Deutschland die Vier-Tage-Woche bei voller Bezahlung gestestet werden. Arbeitgeber können sich zur Teilnahme bewerben.

Weniger Stunden arbeiten, aber gleich viel verdienen: Die Diskussion um die Vier-Tage-Woche bekommt neues Futter aus dem Nachbarland Deutschland. Dort will die Unternehmensberatung Intraprenör mit einem Pilotprojekt das sogenannte Konzept 100-80-100 testen: 100 Prozent Leistung in 80 Prozent der Zeit bei 100 Prozent Bezahlung.

Mehr als 50 Unternehmen

Die Vier-Tage-Woche soll über sechs Monate erprobt und die Umstellung wissenschaftlich ausgewertet werden. Intraprenör hat sich zum Ziel gesetzt, mehr als 50 Firmen in Deutschland für die Teilnahme an dem Testlauf, der noch heuer starten soll, zu gewinnen. Bewerben können sich interessierte Unternehmen ab Donnerstag.

Erfolgreiches Projekt in Großbritannien

Die Beratungsfirma Intraprenör mit Sitz in Berlin organisiert das Projekt in Deutschland gemeinsam mit der Organisation 4 Day Week Global. Die Nichtregierungsorganisation (NGO) hat solche Studien bereits in anderen Ländern initiiert, unter anderem ein viel beachtetes Projekt in Großbritannien. Dort wollten nach dem Test der Vier-Tage-Woche 56 von 61 Arbeitgebern das Modell beibehalten. Die Krankheitstage gingen demnach während des Testzeitraums um rund zwei Drittel (65 Prozent) zurück und die Zahl der Angestellten, die in dieser Zeit das Unternehmen verließen, fiel um mehr als die Hälfte (57 Prozent). Durchschnittlich stieg der Umsatz der beteiligten Unternehmen der Analyse zufolge während der Testphase um 1,4 Prozent.

In Großbritannien nahmen an dem Pilotprojekt Unternehmen aus dem Finanzsektor, der IT- und Baubranche sowie der Gastronomie und dem Gesundheitswesen teil. Insgesamt beschäftigen die beteiligten Firmen rund 2.900 Angestellte. Einige Betriebe führten flächendeckend ein dreitägiges Wochenende ein, während andere den freien Tag der Angestellten über die Woche staffelten oder an Ziele koppelten.