"X-59": NASA präsentierte Überschall-Jet

Der rund 30 Meter lange und vorne spitze Jet mit einer Flügelspanne von etwa zehn Metern wurde am Freitag auf einem Gelände des Rüstungskonzerns Lockheed Martin im US-Bundesstaat Kalifornien präsentiert, wie Live-Bilder der NASA zeigten. Das Flugzeug ist das Herzstück der Mission "Quesst" (Quiet SuperSonic Technology). Es soll ohne Überschall-Knall fliegen können.

Im Verlauf des Jahres sind erste Flugtests über ausgewählten Regionen der USA geplant, bei denen weitere Daten gesammelt werden sollen.

