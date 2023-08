Yves Rocher schließt alle Filialen in Österreich

Ausfall bei Raiffeisenbank behoben Am Donnerstagnachmittag berichteten Raiffeisenbank-Kunden, dass sie an Bankomaten kein Geld abheben konnten. Die technische Störung wurde wieder behoben, meldet die Raiffeisenbank. Betroffen waren Behebungen und Bezahlfunktionen an Fremdautomaten.