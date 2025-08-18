Alles zu oe24VIP
Amazon
© Getty Images

"Sicherer Ort"

Amazon-Bote schmeißt Paket in Mülltonne - Kundin sprachlos

18.08.25, 09:13
Teilen

Laut Sendungsverfolgung wurde das Paket an einem "sicheren Ort" hinterlegt. Tatsächlich hat der Paketbote die Sendung einfach in den Müll geworfen.

Eine Amazon-Kundin aus Deutschland erlebte eine kuriose Überraschung: In der App wurde ihr angezeigt, dass ihre Bestellung an einem "sicheren Ort" abgelegt worden sei. Das Zustellungsfoto enthüllte jedoch, dass der Bote das Paket kurzerhand in einer Mülltonne deponiert hatte, wie das Online-Portal "Giga" berichtet. Für die Kundin war das besonders ärgerlich, da sie erst am Abend nach Hause kam und befürchten musste, dass die Müllabfuhr den Behälter bereits geleert hätte.

Amazon-Paketbote
© reddit/jitterqueen

In den Kommentaren auf Reddit rieten andere Nutzer ihr, den Vorfall sofort bei Amazon zu melden. Dank des Fotos habe sie schließlich einen klaren Beweis für die fragwürdige Zustellung. Gleichzeitig berichteten zahlreiche Nutzer von ähnlichen Erfahrungen, was zeigt, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt.

Am Ende hatte die Geschichte jedoch ein gutes Ende: Die Kundin konnte einen Nachbarn erreichen, der das Paket rechtzeitig aus der Tonne rettete. Damit blieb ihr der Verlust der Sendung erspart.

Interessant ist auch, dass einige Nutzer das Vorgehen der Amazon-Boten verteidigten. Sie erklärten, dass die Zusteller Pakete absichtlich in Mülltonnen ablegten, um sogenannte "Porch Pirates2 abzuschrecken – Diebe, die unbeaufsichtigte Lieferungen vor Haustüren stehlen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

