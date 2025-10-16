Andrea Sassen-Abfalter wird neue OeHT-Geschäftsführerin für Marktfolge

Juristin mit langjähriger Bank- und Führungserfahrung folgt auf Martin Hofstetter – Doppelspitze mit Matthias Matzer stärkt strategische Ausrichtung der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank.

Österreichischen Hotel- und Tourismusbank GmbH (OeHT) übernommen. Sie folgt damit auf Martin Hofstetter, der künftig neue Aufgaben innerhalb der Unternehmensgruppe übernehmen wird. Gemeinsam mit Matthias Matzer, der weiterhin die Marktagenden verantwortet, bildet Sassen-Abfalter die neue Doppelspitze der Förderbank für den heimischen Tourismus.

Starke Führung für den heimischen Tourismus

„Der Tourismus hat als Wirtschaftszweig in Österreich enorme Bedeutung. Nicht nur die hohe Wertschöpfung in den Regionen, sondern auch der Imagegewinn für heimische Produkte sowie Qualitätsstandards liefern einen Mehrwert für die gesamte Wirtschaft“, betont Helmut Bernkopf, Vorstand der OeKB und Aufsichtsratsvorsitzender der OeHT.

Mit Andrea Sassen-Abfalter gewinne die OeHT „eine ausgewiesene Marktfolgeexpertin mit großer Fach- und Führungskompetenz“. Bernkopf dankte zugleich Martin Hofstetter für dessen langjährigen Einsatz und Engagement.

Fokus auf nachhaltige und innovative Tourismusförderung

„Ich freue mich sehr, die OeHT in dieser neuen Rolle mitgestalten zu dürfen. Das aktuelle Umfeld ist dynamisch und chancenreich. Dabei gilt es, den modernen und verantwortungsbewussten Tourismus zu fördern“, so Andrea Sassen-Abfalter.

Ihr Ziel sei es, gemeinsam mit dem Team innovative Lösungen zu entwickeln, die touristische Betriebe auf ihrem Weg zu einem nachhaltigen und zukunftsorientierten Tourismus bestmöglich unterstützen.

Langjährige Erfahrung in Bankwesen und ComplianceDie promovierte Juristin absolvierte ihr Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien und sammelte erste Berufserfahrung in einer renommierten Rechtsanwaltskanzlei. Ihren weiteren Karriereweg prägten leitende Funktionen bei der UniCredit Bank Austria AG sowie bei der OeKB AG, wo sie zuletzt die Abteilung Legal & Compliance leitete und für sämtliche rechtlichen und regulatorischen Anforderungen der OeKB KI-Gruppe verantwortlich zeichnete.Sassen-Abfalter war zudem langjähriges Aufsichtsratsmitglied der OeHT und ist weiterhin in mehreren Aufsichtsgremien im Energiesektor tätig. Darüber hinaus engagiert sich die 54-Jährige aktiv für Female Leadership, Mentoring und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.