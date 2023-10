Bluesky statt Twitter: User zahlen hunderte Euro um dabei zu sein

Bluesky darf man nur mit Einladungscode nutzen. Warum manche dafür jetzt bis zu 200 Euro zahlen.

Bluesky - die neueste Alternative zu Twitter (X) - ist derzeit schwer gefragt. Immerhin hat es nicht nur den Touch des Neuen und gilt als "gute" Alternative zu Elon Musk, es lässt auch nicht jeden mitmachen.

U am sozialen Netzwerk teilnehmen zu können - es erinnert übrigens frappierend an das frühe Twitter - braucht man denn auch einen Einladungscode. Dafür kann man sich - Bluesky befindet sich zur Zeit in der Betaphase - entweder auf eine Warteliste setzen lassen - oder man erhält von einem Bluesky-Nutzer einen Code.

Bluesky: Auf Ebay werden digitale Eintrittskarten versteigert

Neue User erhalten meist mehrere. Und einige von ihnen scheinen dabei ein Geschäftsmodell zu wittern. Derzeit hat das Network knapp über eine Million Mitglieder weltweit. Zum Vergleich: Bei X - Twitter - sind es 230 Millionen weltweit.

Wie viel jetzt manche zahlen

Um im quasi exklusiven Klub von Jack Dorsey - er gründete übrigens einst auch Twitter - mit dabei zu sein, sind manche offensichtlich bereit auch zu zahlen. Auf Ebay werden derzeit Zugangscodes versteigert. Und einige Himmel-Fans sind bereit dafür 200 Euro zu bieten.

Was übrigens so gar nicht im Sinn der Bluesky Entwickler ist.