KTM-Bikes bei der Dakar 2026 extrem stark vertreten

Das Werksteam Red Bull KTM Factory Racing dominiert weite Teile des Rallye-Marathons. Mehr als die Hälfte der teilnehmenden Motorradfahrer rollen auf KTM-Maschinen.

Mit drei Spitzenfahrern kämpft das KTM-Werksteam klar um den Gesamtsieg bei der legendären Rallye.

Im Team fahren Titelverteidiger Daniel Sanders, Luciano Benavides und das Supertalent Edgar Canet auf der KTM 450 RALLY. Die Dakar 2026 läuft als zweiwöchiger Marathon seit 3. Jänner und endet heute in Saudi-Arabien, mit dem Ziel in Yanbu am Roten Meer. Benavides, der rasante Argentinier, ist die größte KTM-Hoffnung auf den dritten Dakar-Sieg in den jüngsten vier Ausgaben.

Kampf um den Gesamtsieg

Yanbu. Heute steigt also das Finale mit der 13. Etappe rund um Yanbu, wo auch die endgültigen Sieger in allen Kategorien gekürt werden.

Laut offizieller Nennliste sind 59 KTM-Motorräder bei den Bikes am Start, bei insgesamt 115 Motorrädern im Feld. Damit ist rund die Hälfte des gesamten Motorrad-Starterfeldes auf KTM unterwegs, vor Honda (20) und Husqvarna (14). Husqvarna ist seit 2014 die Schwestermarke von KTM.

8.000 Kilometer durch Sanddünen, Gebirgsketten und die endlosen Weiten der Wüste bezwingen die Bikes bei der Rallye Dakar. Ein echtes KTM-Highlight.