Auto-Boom: Immer mehr Menschen kaufen Gebrauchtwagen

Die Online-Plattform AutoScout24 bemerkt in Österreich eine verstärkte Nachfrage nach älteren Gebrauchtwagen.

Autos im Alter von 3 bis 5 Jahren mit einem Durchschnittspreis von 31.958 Euro, 10 bis 20 Jahren (12.181 Euro) sowie Youngtimern (9.228 Euro) waren im März im Vergleich zum Vormonat um 12 Prozent mehr nachgefragt.

Bei 1 bis 3 Jahre alten Pkw (41.635 Euro) ist die Nachfrage hingegen um 6 Prozent zurückgegangen.

Die Preise blieben im März nahezu stabil. Im Schnitt kostete ein Gebrauchter 29.750 Euro und damit um 277 Euro oder 0,92 Prozent weniger als im Februar dieses Jahres, so AutoScout24 am Mittwoch in einer Aussendung.