Salmonellen-Alarm! REWE stoppt sofort den Verkauf

Erst gestern berichtete oe24 über einen Produktrückruf der REWE-Gruppe - JETZT wird der Verkauf eines weiteren Artikels sofort gestoppt. Darum geht es:

Der Lieferant Wojnar‘s Wiener Leckerbissen Delikatessenerzeugung GmbH ruft aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes BILLA IMMER GUT HAMSHUKA HUMMUS GEMÜSE 210G, verkauft bis einschließlich 15.04.2025, zurück.

Vor Verzehr wird abgeraten

Bei einer Routinekontrolle wurden in der Rohware Tahin/Sesampaste Salmonellen nachgewiesen. Vor dem Verzehr wird abgeraten. Vorsorglich wird damit gesamte Warenbestand dieses Produkts, das bis einschließlich 15.04.2025 verkauft wurde, zurückgerufen und aus dem Verkauf genommen.

Das betroffene Produkt kann ohne Kassenbon zurückgebracht werden.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Wojnar’s Wiener Leckerbissen Delikatessenerzeugung GmbH per Mail an office@wojnar.at.

Folgende Produkte sind außerdem betroffen, oe24 berichtete bereits:

BILLA BALI BRUNCH "WANNA DATE ME?" PITA ROLL HUMMUS, FALAFEL, DATTELN, ROTKRAUT 220G

BILLA BALI BRUNCH CHIA SNACK HUMMUS & CRANBERRIES 200G

BILLA BALI BRUNCH ORIENTAL FEEL GOOD BOWL HUMMUS & GERSTE 220G

BILLA IMMER GUT COUSCOUS SALAT HUMMUS 170G

BILLA IMMER GUT COUSCOUS SALAT MANGO-CURRY HUMMUS 250G

BILLA IMMER GUT HUMMUS AVOCADO MIT 23% AVOCADO 150G

BILLA IMMER GUT HUMMUS FALAFEL 175G

BILLA IMMER GUT HUMMUS TRIO KLASSIK NATUR BASILIKUM ZITRONE & GEGRILLTER PAPRIKA 210G

BILLA IMMER GUT HUMMUS TRIO ORIENTALISCH NATUR, HARISSA & RAS EL HANOUT 210G

BILLA IMMER GUT HUMMUS ZITRONE BASILIKUM MIT SESAM VERFEINERT 150G

BILLA IMMER GUT KICHERERBSEN SALAT TAHIN 225G

BILLA IMMER GUT ORIENT BOWL FALAFEL 275G CLEVER HUMMUS CRANBERRY WRAP 170G

HABIBI & HAWARA "DIANA" HUMMUS GERÖSTETER KNOBLAUCH 200G

HABIBI & HAWARA HUMMUS HARISSA 200G

HABIBI & HAWARA HUMMUS MANGO CURRY 200G

HABIBI & HAWARA HUMMUS NATUR 320G

HABIBI & HAWARA "LORENZO" HUMMUS OLIVE 200G

HABIBI & HAWARA „ISTVAN“ HUMMUS PAPRIKA GEGRILLT 200G

WOJNAR’S HUMMUS NATUR 500G

Der Lieferant entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten beim Kunden.