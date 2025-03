Auto-Verband kritisiert Trumps Zollpläne

Der US-Autobranchenverband AAI warnt vor negativen Folgen durch die von Präsident Donald Trump vorgesehenen zusätzlichen Zölle auf Importfahrzeuge in Höhe von 25 Prozent.

Der AAI vertritt zahlreiche Autobauer, darunter Branchengröße wie General Motors, Volkswagen und Toyota.

Treten ab dem 2. April in Kraft

"Zusätzliche Zölle werden die Kosten für die amerikanischen Verbraucher erhöhen, die Gesamtzahl der in den USA verkauften Fahrzeuge verringern und die US-Autoexporte reduzieren - und das alles, bevor neue Produktionsstätten oder Arbeitsplätze in diesem Land geschaffen werden", erklärte der Chef der Alliance for Automotive Innovation, John Bozzella, am Freitag.

Trump hat angekündigt, dass die Zölle ab dem 2. April in Kraft treten sollen. Die EU-Kommission prüft Gegenmaßnahmen.