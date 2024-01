× Benko-Auktion: Signa-Fußmatte schon bei 1.600,

Gebote gehen teils durchs Dach.

Es war der 'Aufreger' der vergangenen Woche, Benkos Signa kommt unter den Hammer, zumindest Interieur, Büroausstattung & Co.

Doch worüber sich Medien wie auch Internetuser gar ein wenig lustig gemacht hatten, scheint sich nun zu einem Mega-Erfolg zu entwickeln, denn justament die 'skuriellsten' Versteigerungsgegenstände rangieren in absurd hoher Höhe, hier ein kleines Best of (Stand: 08.01 - 14:40)

Fußmatte "Signa"

© aurena.at ×

Die Fußmatte der einst "erfolgreichen" Signa-Manager steht derzeit bei unglaublichen 1600,- (Rufpreis waren lediglich 3 Euro)

4 Kleiderbügel "Signa"

© aurena.at ×

Rufpreis war lediglich 1 Euro, nun stehen die vier Kleiderbügel bereits bei 240,-

Schneekugel "Signa"

© aurena.at ×

Zuerst mit 5 Euro eingestellt, muss man für die Schneekugel bereits 500,- ablegen.

Toilettenset

© aurena.at ×

Rufpreis lag bei 20 Euro nun muss man bereits 450 für das schmucke Set bezahlen.

Wer ebenfalls noch sein persönliches Stück Signa-Geschichte ersteigern möchte hat noch genau 10 Tage Zeit dazu.