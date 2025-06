Benko mindestens 214 Tage in U-Haft

Signa-Pleitier René Benko muss mindestens 214 Tage hinter Gittern verbringen.

Am 23. Jänner wurde Signa-Gründer René Benko verhaftet, seit 24. Jänner sitzt er in Untersuchungshaft. Erst am Donnerstag wurde die U-Haft um weitere zwei Monate bis zum 26. August verlängert. Das entschied das Wiener Landesgericht nach einem Enthaftungsantrag seitens der Verteidigung.

Das Gericht geht bei Benko weiterhin von einer Tatbegehungsgefahr aus. Somit sitzt der gefallene Immobilien-Tycoon für mindestens 214 Tage in U-Haft. Indes hat die WKStA offenbar eine erste Anklage gegen Benko vorbereitet.