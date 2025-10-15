Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 28.450 aktien up +1.97% Andritz AG 61.55 aktien up +0.9% BAWAG Group AG 112.80 aktien up +1.26% CA Immobilien Anlagen AG 24.320 aktien up +0.5% CPI Europe AG 17.760 aktien up +0.4% DO & CO Aktiengesellschaft 224.00 aktien up +0.45% EVN AG 24.400 aktien up +1.67% Erste Group Bank AG 86.90 aktien up +0.99% Lenzing AG 25.000 aktien up +1.21% OMV AG 43.800 aktien up +0.83% Oesterreichische Post AG 29.500 aktien up +0.17% PORR AG 30.350 aktien down -0.98% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.880 aktien up +2.33% SBO AG 26.950 aktien up +0.56% STRABAG SE 75.40 aktien down -9.16% UNIQA Insurance Group AG 13.020 aktien down -1.21% VERBUND AG Kat. A 63.60 aktien up +0.24% VIENNA INSURANCE GROUP AG 48.550 aktien down -0.31% Wienerberger AG 26.300 aktien up +0.38% voestalpine AG 32.320 aktien up +0.12%
  1. oe24.at
  2. Business
Rene Benko vor dem Elbtower
© TZ Oesterreich Beck Lukas (Fotomontage)

Zukunft geklärt

Benkos Prestige-Projekt wird jetzt zum Museum

15.10.25, 08:19
Teilen

Während René Benko sich in Innsbruck vor Gericht verantworten muss, ist nun die Zukunft seines Prestige-Projekts geklärt. 

Wegen der Insolvenz der Signa-Gruppe ist der Bau des Elbtowers in Hamburg seit rund zwei Jahren zum Stillstand gekommen. Der ursprünglich geplante Wolkenkratzer sollte 245 Meter hoch sein und 64 Etagen umfassen, bei Kosten von rund 950 Millionen Euro. Bisher wurden nur etwa 100 Meter Bauhöhe realisiert.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) kündigte nun an, Teile des Gebäudes künftig als Naturkundemuseum zu nutzen. Dieser Plan soll schneller realisierbar sein als ein kompletter Neubau. Die Stadt möchte dabei jedoch wirtschaftliche Risiken vermeiden: Sie würde nur bei Fertigstellung Zahlungen leisten und das Teileigentum sowie den Museumseinbau vertraglich absichern.

elbtower
© Getty

Auch Hotel und Büros

Das Museum soll in den unteren Etagen untergebracht werden – dort, wo ohnehin publikumsbezogene Flächen vorgesehen waren. Darüber hinaus seien Hotel, Büroflächen, Gastronomie und Tiefgaragen geplant. Der Kaufpreis für den Sondereigentumsanteil und Gemeinschaftsflächen wurde mit maximal 595 Millionen Euro beziffert.

Elbtower Hamburg

So soll der fertige Elbtower aussehen

© Hafen-City Hamburg GmbH

Um den wirtschaftlichen Rahmen zu bewerten, wird der mögliche Neubau am Lohsepark als Vergleichsvariante herangezogen — dessen Kosten wurden auf etwa 824 Millionen Euro geschätzt. Der Elbtower gilt in Anbetracht dessen derzeit als aussichtsreichste und wirtschaftlichste Lösung.

Elbtower
© Getty Images

Im Zuge dieser Pläne entfachte ein Streit zwischen SPD und CDU: Der CDU-Fraktionsvorsitzende in der Hamburger Bürgerschaft, Dennis Thering, warf Tschentscher Wortbruch vor, weil dieser einst versprochen hatte, kein Steuergeld in den Elbtower zu investieren. Stattdessen kritisierte Thering die „Schocksumme“ von 595 Millionen Euro für Steuerzahler.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden