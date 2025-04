Bester Monat seit Sendestart: oe24.TV mit 2,5 Prozent Marktanteil im April

Wahl-Sonntag war mit 7,1 Prozent Marktanteil stärkster Quoten-Tag der oe24.TV-Geschichte (12-49

Neue Rekord-Quoten für oe24.TV im April: oe24.TV knackt erstmals seit dem Sendestart im Jahr 2016 die Marke von 2,5 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe (12-49 Jahre). Sensationell: Gegenüber dem April des Vorjahres konnte oe24.TV den Marktanteil um 132 (!) Prozent steigern.

Insgesamt schauten im April bereits 1,5 Millionen Österreicher oe24.TV (kum. RW, 12+), pro Tag sind es im Schnitt schon 314.000 Zuseher (NRW, 12+).

Besonders stark waren die oe24.TV-Quoten bei der Wien-Wahl: Am Sonntag, 27. April, war oe24.TV mit einem Marktanteil von 7,1 Prozent in der Werbe-Zielgruppe sogar erstmals die Nummer 1 aller Privatsender in Österreich. Von 8-14 Uhr bzw. von 16 -17 Uhr war oe24.TV am Wahltag, nach Marktanteilen 12-49, sogar der meistgesehene TV-Sender in ganz Österreich!

Von Jänner bis April liegt oe24.TV mit 2,1 Prozent Marktanteil ( 12-49) in den ersten vier Monaten konstant über der 2-Prozent-Marke. Insgesamt schauten im heurigen Jahr schon 2,7 Millionen Österreicher oe24.TV. (kum. RW, 12+) – auch das ist ein neuer Rekord.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius M3, Zeitschiene 1.-29. April, vorläufig gewichtet, kum. RW: weitester Seherkreis (zumindest eine Sendung kurz gesehen)