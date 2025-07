Billa Aktion: „I leb’ für mein’ Verein!“ – über 17,6 Mio. Lose für den Sport gesammelt

Mehr als 4.900 Sportvereine aus ganz Österreich haben bei der dritten Auflage der BILLA-Initiative „I leb’ für mein’ Verein!“ mitgemacht. Mit großem Engagement wurden über 17,6 Millionen Lose gesammelt – ein starkes Zeichen für die Unterstützung des Breitensports.

Österreich zeigt sportlichen Teamgeist: Die österreichweite Vereinsaktion „I leb’ für mein’ Verein!“ von BILLA war auch in ihrer dritten Auflage ein voller Erfolg. Vom Startschuss bis zum Finale beteiligten sich 4.977 Sportvereine quer durch alle Bundesländer und konnten gemeinsam mehr als 17,6 Millionen Lose sammeln. Der Einsatz hat sich gelohnt: 26.053 Gratisprämien wurden eingelöst – ein bedeutender Beitrag zur Ausstattung und Förderung des heimischen Sports. „Es ist beeindruckend zu sehen, mit wie viel Engagement und Leidenschaft sich unzählige Sportvereine in ganz Österreich an der Billa-Aktion beteiligt haben – unabhängig von ihrer Größe oder Bekanntheit“, betont Harald Mießner, Billa Vorstand Vertrieb.

Billa Aktion: (v.l.n.r.): Michael Paterno (BILLA Vorstand Consumer), Hans Niessl (Sport Austria-Präsident) und Harald Mießner (BILLA Vorstand Vertrieb) freuen sich über den Erfolg der dritten Ausgabe der beliebten BILLA-Aktion „I leb‘ für mein‘ Verein!“ © Billa AG/ Robert Harson

Zu den Top-Vereinen mit den meisten gesammelten Losen zählen heuer unter anderem:

• AFC Vienna Vikings (American Football, Wien)

• SV Weikersdorf (Fußball, Niederösterreich)

• Reitverein Magic Pony Ranch (Pferdesport, Oberösterreich)

Die Lose wurden bei jedem Einkauf in Billa und Billa Plus Filialen in ganz Österreich ausgegeben. Mit einer breiten Auswahl an attraktiven Prämien wie Laufstelzen, T-Shirts oder Lautsprechern konnten sich die Vereine individuell für ihren Bedarf ausstatten.

Nachhaltige Unterstützung für Sportvereine

„Billa schafft damit eine unkomplizierte Möglichkeit, den heimischen Sport zu stärken und wichtige Vereinsarbeit zu unterstützen. Ein herzliches Dankeschön an alle, die diese Aktion mit Begeisterung getragen und so erfolgreich gemacht haben“, sagt Michael Paterno, Billa Vorstand Consumer.

Gemeinsam für den Sport in ÖsterreichDie Aktion „I leb’ für mein’ Verein!“ ist Teil des gesellschaftlichen Engagements von Billa und ein klares Bekenntnis zur Förderung von Sport, Gemeinschaft und Ehrenamt. Mit dem riesigen Erfolg der aktuellen Auflage wird deutlich: Kunden, Mitarbeiter und Vereine ziehen gemeinsam an einem Strang – für mehr Bewegung, Zusammenhalt und Zukunft im heimischen Sport.