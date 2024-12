Billa-Box: Einkaufen auch am Sonntag

Das moderne Shop-Konzept - "Billa Box" - die neue Anlaufstelle für den schnellen Einkauf – auch am Sonntag findet man in Vösendorf, Triesterstraße 248. Auf 55 m2 sind rund 1.000 Artikel zu gewohnten Billa-Preisen erhältlich, der Fokus des Sortiments liegt auf Produkten des täglichen Bedarfs.

70 Prozent der Österreicher finden laut einer aktuellen repräsentativen Umfrage, im Auftrag von Billa, durchgeführt von Marketagent, dass Selbstbedienungsmärkte im Lebensmittelhandel nach 20 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen geöffnet sein sollten. Vor allem junge Personen wünschen sich diese in ihrer Wohnumgebung.

Einkaufen außerhalb der klassischen Öffnungszeiten - auch am Sonntag. © Billa/Robert Harson ×

Vor allem Personen zwischen 20 und 29 Jahren (83 %) wünschen sich in ihrer Wohnumgebung einen Selbstbedienungsmarkt, der abseits der klassischen Supermärkte geöffnet hat. Die Mehrheit der Befragten (61 %) gibt an, diese nach 20 Uhr oder an Sonn- und Feiertagen nutzen zu wollen.

Mit der neuen Billa-Box in der Triester Straße 248 in Vösendorf, sie ist übrigens die zweite nach Wiener Neudorf/NÖ, erfüllt der Lebensmittelhändler diesen Kundenwunsch und spricht durch seine strategisch günstige Lage vor allem Pendler zwischen Wien und Niederösterreich an. Jene, die mit einem E-Auto unterwegs sind, können dieses direkt am Parkplatz während dem Einkauf laden. In dem neuen Shop finden die Kunden bei flexiblen Öffnungszeiten viele Produkte des täglichen Bedarfs.

Ideale Öffnungszeiten ergänzend zum angrenzenden Billa-Markt

Kunden profitieren unter der Woche von 5 bis 10 Uhr sowie von 16 bis 21 Uhr von der neuen Einkaufsmöglichkeit. Samstags ist der Selbstbedienungsmarkt ab 6 bis 11 Uhr sowie 13 bis 18 Uhr und sonntags von 8 bis 20 Uhr geöffnet. So ergänzt die Billa-Box ideal die Öffnungszeiten des direkt angrenzenden Billa-Marktes.

Über 1.000 Produkte des täglichen Bedarfs. © Billa/Robert Harson ×

Offenhalten am Sonntag: Ausnahmeregelung für Niederösterreich

Die flexiblen Öffnungszeiten am Standort Vösendorf sind durch eine Ausnahmeregelung in Niederösterreich rechtlich möglich, nach der in bestimmten Gemeinden Verkaufsstellen für Lebensmittel ohne Beschäftigung von Dienstnehmern auch an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 20 Uhr offenhalten dürfen. In den meisten anderen Teilen Österreichs gibt es eine derartige Ausnahmereglung aktuell nicht.

„Mit der Eröffnung der neuen Billa-Box in Vösendorf bieten wir unseren Kunden einmal mehr eine ideale Einkaufslösung für ihre Bedürfnisse. Eine aktuelle Umfrage zeigt: Die Mehrheit der Österreicher findet, dass Selbstbedienungsmärkte auch unter der Woche nach 20 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen geöffnet haben sollen. Das sehen wir als klaren Auftrag, mit der Zeit zu gehen und uns an die aktuellen Lebenslagen unserer Kundinnen und Kunden anzupassen. Viele Kunden würden davon profitieren, wenn wir auch in anderen Bundesländern die Billa-Boxen flexibel öffnen könnten und auch Hybridmärkte selbständiger Kaufleute an Sonntagen ohne Personal betrieben werden könnten, erklärt “, Marcel Haraszti, Vorstand Rewe International.

Bedienungsanleitung für die Billa-Box. © Billa/Robert Harson ×

Intuitives Einkaufserlebnis: Einfach, schnell und barrierefrei

Im Sortiment stehen rund 1.000 Artikel in verlässlicher Billa-Qualität zur Auswahl, die den essenziellen Bedarf an Lebensmitteln und non-food Artikeln abdecken. Kunden finden Frischwaren wie Brot, Gebäck, Obst, Gemüse und Molkereiprodukte über Trockenprodukte wie Nüsse, Kaffee, Kakao, Nudeln, Säfte und Tees bis hin zu non-food Produkten wie Hygiene- und Reinigungsmittel, Taschentücher und Toilettenpapier in der Billa-Box zu gewohnten Billa-Preisen vor.

Der unkomplizierte und barrierefreie Zugang ermöglicht Kunden ein angenehmes, schnelles und intuitives Einkaufserlebnis. Sobald man seine Bankomatkarte im Eingangsbereich gescannt hat, gewährt einem die Billa- Box automatisch Zutritt. Die zwei Selbstbedienungskassen führen Schritt für Schritt durch den Bezahlvorgang: Produkte werden in Eigenregie mittels Strichcodes selbst gescannt, zum Schluss wird per Bankomat- bzw. Kreditkarte bezahlt.