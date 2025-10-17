Alles zu oe24VIP
BILLA feiert zehn Jahre „Blühendes Österreich“: Naturschutz im Fokus
© Robert Harson

Umweltschutz

BILLA feiert zehn Jahre „Blühendes Österreich“: Naturschutz im Fokus

17.10.25, 14:05
Zehn Jahre Einsatz für Biodiversität in Österreich: Die Billa Stiftung „Blühendes Österreich“ lud zur Gala ins Naturhistorische Museum in Wien.

Gemeinsam mit BirdLife Österreich, prominenten Gästen und rund 300 Projektpartnerinnen und -partnern setzt die Stiftung seit 2015 auf den Schutz wertvoller Naturflächen. Über 1.300 Hektar wurden bereits renaturiert, rund 9,5 Millionen Euro investiert.

Naturschutz mit gesellschaftlicher Wirkung
„Gesunde Lebensmittel brauchen eine gesunde Natur“, betont Erich Szuchy, Vorstandsvorsitzender von Billa. Die Stiftung ermöglicht es, konkrete Maßnahmen umzusetzen, Ergebnisse messbar zu machen und Kunden aktiv einzubinden. Von Pfandspenden bis zu innovativen Projekten wird so die Verbindung zwischen nachhaltiger Landwirtschaft und Biodiversität gestärkt.

Billa-Gala 10 Jahre blühendes Österreich: (v.l.n.r.): Johannes Rüdisser (Uni Innsbruck), Josef Peck (Vorstand LGV Sonnengemüse), Maria Patek (Vorständin Blühendes Österreich), Robert Nagele (BILLA Vorstand und Vorstand Blühendes Österreich), Ronald Goderie (Vorstand Grazelands Rewilding), Tanja Dietrich-Hübner (Vorständin Blühendes Österreich), Erich Szuchy (BILLA Vorstandsvorsitzender), Ronald Würflinger (Generalsekretär Blühendes Österreich), Josef Taucher (Klubobmann SPÖ Wien), Michael Paterno (BILLA Vorstand), Gábor Wichmann (Vorstand Blühendes Österreich) und Peter Huemer (Vorstand Blühendes Österreich) bei der Gala zu zehn Jahre „Blühendes Österreich“.

© Robert Harson

Prominente Stimmen für Artenvielfalt
Bei der Gala würdigten Bundesminister Norbert Totschnig und SPÖ-Klubobmann Joe Taucher das Engagement der Stiftung. Totschnig unterstrich die wichtige Rolle von Bäuerinnen und Bauern für die Artenvielfalt, während Taucher die Verbindung zwischen Naturschutz, Klimaschutz und Lebensqualität hervorhob.

Auszeichnungen und neue Projekte
Die Gemeinde Schwertberg erhielt den Award „Blühende Gemeinde 2025“ für vorbildliches Engagement. Ronald Goderie von Grazelands Rewilding präsentierte seine Vision für artenreiche, renaturierte Landschaften in Europa. Robert Nagele, BILLA Vorstand und Leiter von „Blühendes Österreich“, stellte zudem das neue Projekt WIN #landwirtschaft – Werkstatt Innovation Natur vor. Gemeinsam mit BirdLife Österreich und Impact Hub Vienna sollen österreichische Bauern künftig noch stärker bei Naturschutzprojekten unterstützt werden. Rund 1 Million Euro fließen in die Wiederherstellung und Pflege artenreicher Lebensräume.

Zehn Jahre „Blühendes Österreich“: Zahlen und Fakten
• Gründung: 2015 durch Billa AG und BirdLife Österreich
• Ziele: Förderung von Naturschutz, Renaturierung von Biotopen, Schutz der Biodiversität
• Projektpartner: rund 300
• Geförderte Flächen: über 1.300 Hektar
• Investitionen: 9,5 Millionen Euro
• Bedeutende Gebiete: Biosphärenparks, Nationalparks, Naturparks, UNESCO-Welterbestätten

„Blühendes Österreich“ gilt als Vorbild für nachhaltiges Engagement und zeigt, wie Kooperation zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft konkrete Erfolge für Natur und Menschen erzielen kann.

